“完整體”BTS明年春季發行新專輯並啟動世界巡演

上月全體成員完成兵役義務的防彈少年團（BTS）表示，將於明年春季以“完整陣容”發行專輯並啟動世界巡演。防彈少年團於1日下午全員亮相Weverse Live直播，介紹了今後計劃。隊長RM表示：“本月起我們將聚在壹起專註於音樂創作”，“（明年）春季計劃發行團體專輯。”他補充道：“還將舉行世界巡演，敬請期待”，“專輯創作計劃在美國進行。”防彈少年團入伍前發行的最後壹張專輯是2022年的《Proof》。若明年春季發行新專輯，將是約4年來的首張團體專輯。其全員參與的世界巡演也以2022年“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE”為最後壹場。當天的直播始終充滿溫馨氣氛。朴智旻（JIMIN）表示：“我們將努力快速（準備），不讓大家等待太久”，“能和大家聚在壹起就已經很幸福了。”田柾國（JUNG KOOK）表示：“這次我們將完全回歸初心。”成員個人活動也有望繼續。閔玧其（SUGA）於上月28日至29日在高陽綜合運動場舉辦了粉絲見面會。鄭號錫（J-HOPE）則計劃於12日（當地時間）以領銜藝人身份參加在德國柏林舉行的著名音樂節“羅拉帕羅紮柏林站”。史智媛記者 4g1@donga.com