研究：“如果美國海外援助減少80%，到2030年爲止，全世界可能有1400萬名弱勢羣體死亡”

醫學領域權威雜誌《柳葉刀》6月30日刊登的一篇研究報告稱，因美國特朗普第二期政府減少海外援助，到2030年爲止，全世界有可能有1400萬名弱勢羣體死亡。高喊“美國優先主義”“小政府”的特朗普今年1月再次執政後，以總管美國海外援助的國際開發署使用過多稅金爲由，中斷了大部分事業。美國、西班牙、巴西等國家的醫生、病理學家等參與研究的多國人員警告，如果按照特朗普第二屆政府的推進，美國國際開發署的對外援助資金削減83%，包括450萬名未滿5歲的兒童在內，全世界將有超過1400萬人死亡。這比第一次世界大戰的軍人死亡人數（約1000萬人）還要多。研究團隊擔心，對於不發達國家弱勢羣體來說，美國削減對外援助有可能成爲與新冠疫情、戰爭相當的衝擊。獨立機構美國國際開發署成立於1961年，截至2023年，向世界130多個國家援助了438億美元（約63.51萬億韓元）。據推算，在2001年至2021年的20年間，依靠美國國際開發署的對外援助，全世界預防了9100多萬人死亡。但特朗普第二屆政府上臺後，被併爲國務院下屬組織，大部分項目被迫中斷。國務院將國際開發署的後續組織命名爲“美國第一”。前總統奧巴馬、小布什和著名歌手博諾等最近強烈批評了特朗普第二屆政府試圖解散國際開發署。據美聯社報道，奧巴馬在最近的錄製演講中擔心，解散國際開發署是“荒唐的悲劇”，“共和黨和民主黨領導人很快就會認識到國際開發署是多麼有必要”。小布什也在錄像演說中強調，在他執政期間，國際開發署主導的艾滋病救助計劃拯救了全世界2500萬人的生命。他批評特朗普說：“2500萬世界人民沒有死亡，這符合美國國家利益。”金允珍記者 kyj@donga.com