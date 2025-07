韓國原創電子舞曲音樂節揚帆出海 文靜日本觀眾亦為之沸騰

“所以寶貝,請再靠近我壹點,在妳那輛路虎越野車的後座上(So baby pull me closer in the back seat of your Rover)。”6月29日下午,日本千葉縣幕張展覽館。美國世界級雙人DJ組合“煙鬼組合”無伴奏念唱出其曾連續12周蟬聯公告牌(Billboard)排行榜冠軍的熱門歌曲《靠近》(Closer)的首段歌詞。觀眾齊聲接唱下壹句:“我們永遠不會老去(We ain't ever getting older)。”當輕快的節奏響起,觀眾們情緒高漲,壹同躍起。日本觀眾雖以演出中“安靜欣賞”聞名,但在這壹刻,所有人都自由揮舞手臂,打開手機閃光燈,盡情歡呼。●本土電子舞曲音樂節走向海外5月28日至29日舉行的“世界DJ節日本站”(World DJ Festival Japan),是韓國代表性電子舞曲(EDM)音樂節“世界DJ節”首次進軍海外的舞臺。包括煙鬼組合在內,艾倫•沃克、卡什米爾、尼基•羅梅羅等曾多次亮相韓國世界DJ節的約40組著名DJ登臺演出。本次音樂節兩天內共吸引5.2萬名觀眾到場,門票通過預售全部售罄,足見其在當地引發的熱烈反響。觀眾中約70%為20多歲年輕人,總購票者中98%為日本居民。如同展現日本特有的“排隊文化”,開演前數百人排隊的景象已然形成。世界DJ節是2007年始於韓國的純原創電子舞曲音樂節品牌。這也是在韓國誕生的電子舞曲音樂節品牌首次輸出海外。韓國演出制作公司BEPC TANGENT負責整體制作,日本網紅營銷公司武士合作夥伴公司則通過向BEPC購買授權的方式共同主辦。其特點在於,這超越了僅使用品牌標識或名稱的普通授權協議,而是共享舞臺設計、制作理念、藝人邀請等整體制作環節,實現了本土化。BEPC代表金恩成(音)表示:“這證明了在韓國競爭中生存下來的音樂節同樣適用於亞洲乃至全球市場。世界DJ節提供的是聽著大眾歌曲、壹起快樂歌唱並拍照留念的瞬間。”武士合作夥伴公司代表入江裕之盛贊道:“我參加過所有進入全球百強的音樂節,其中世界DJ節的品質最佳。我認為它甚至有潛力超越世界第壹的‘明日世界(Tomorrowland)電子音樂節’。”●“韓國文化,日本最時尚潮流”除了考慮日本梅雨季而選擇在室內場館舉辦外,本次演出與韓國音樂節並無太大差異。金代表表示:“我們曾擔憂是否應因韓日關系而大幅減少韓國元素,但日方反而希望保留韓國特色。這恰恰證明當前韓國文化在日本年輕壹代中代表著時尚潮流。”兩天均到場觀看的觀眾吉田健壹(29歲)說:“通過Instagram了解到這個音樂節,對演出陣容、歌曲和運營方式都很滿意。希望明年荷蘭DJ哈德維爾也能來。”運用日本傳統書法書寫的“WDJF”標識,以及在空間中噴灑音樂節專用香氛的感官本土化策略也引人註目。雖特效不及韓國本土演出華麗,但室內場館特有的電子舞曲震撼音效依然飽滿。主辦方還專門為輪椅使用者設置了坡道式觀覽席。BEPC目前正與日本以外的5個國家就進壹步輸出世界DJ節進行洽談。金代表表示:“正如過去我們借鑒海外音樂節,如今是時候輸出韓國的制作和體系了。我們渴望向世界展示韓國文化演出的制作能力和技術實力。”東京=史誌遠記者 4g1@donga.com