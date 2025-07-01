人事、補充預算、特檢，“快速政府”一個月

總統室30日表示，李在明總統將於7月3日迎來就任30日當天舉行首次記者招待會。這比通常在就任100天召開就任首次記者招待會大爲提前。據悉，李在明計劃最早在本週內以國土交通部和文化體育觀光部長官候選人人選結束組閣。就任一個月後，繼出臺“三大特檢（內亂、金建希、蔡上等兵）”和編櫃補充預算案之後，內閣人選也進入了速度戰。30日，總統室爲了在本週內公佈19個部門部長中剩下的國土部長、文體部長的提名，正在進行最後的考察工作。國土部長候選人有高麗大學建築系教授金世龍、共同民主黨議員孟聖奎、尹厚德等。文體部長候選人也有可能是“意外提拔”。李在明在上個月23日進行了科學技術信息通訊部等11個部門負責新的選拔，同月29日進行了法務部等6個部門負責人的選拔。文在寅政府與李在明政府一樣，也是在沒有總統職務交接委員會的情況下上臺，當時到完成第一屆內閣提名爲止歷時54天。尹錫悅政府用了36天，朴槿惠政府用了60天。補充預算有望在下月3日的國會全體會議上通過。李在明在就任第一天就作爲“一號指示”組建緊急經濟工作專班後，立即召開第一次會議，開始編制補充預算案。然後，李在明26日來到國會，表示“經濟就是時機”，希望國會盡快處理此事。李在明把“結束內亂”作爲最優先課題，三大特檢也展開了速度戰。三大特檢法由共同民主黨主導，5日在國會全體大會上通過後，10日通過國務會議表決、總統批准後立即公佈。李在明在就任8天后的12日，在國會推薦特檢候選人後立即任命了特別檢察官。專家們高度評價具有速度感的國政運營，不同也認爲，在朝大野小的局面下，應該努力奠定協治基礎。仁川大學政治外交學系教授李俊漢表示：“就任一個月以來，通過方向明確、動作迅速的國政運營，展現了準備好的總統面貌。在補充預算、人選等方面，有必要更加傾聽在野黨的聲音。”朴勳相記者、尹多彬記者 tigermask@donga.com、empty@donga.com