赤字性債務6年間翻了一番……調整“福利公約”速度正當其時



據統計，需要用國民稅金償還的“赤字性國家債務”已遠超900萬億韓元。與通過出售政府資產等可以償還的“金融性債務”不同，國債發行等帶來的赤字性債務最終要用向國民徵收的稅金來填補。赤字性債務在整個國家債務中所佔的比重逐漸上升，現在國家債務的質量也惡化到了70%左右。在低增長導致稅收基礎惡化的情況下，對“惡性負債”的管理迫在眉睫。



包括第二次補充預算編制在內，體現的今年國家債務將達到1300.6萬億韓元，一年間增加125.4萬億韓元。其中赤字性債務佔71.0%，達923.5萬億韓元。自2020年達到60%後，短短5年後又超過70%。如果赤字性債務增加，不僅加重國民的實際償還負擔，需要償還的利息也會增加，財政運營的僵硬性也會加重。如果增加速度過快，可能會導致對外信任度下降或國家信用等級下降。



問題是，今後赤字性債務增加的可能性很大。新政府大選公約中有很多需要追加投入國家資金。其中最具代表性的是將原本每月向未滿8歲的兒童支付10萬韓元的兒童津貼擴大到未滿18歲的公約。公約還承諾對療養醫院護理費適用健康保險、引進農漁村基本收入、減少基礎年金夫婦減額等。如果要履行大選公約，5年內需要210萬億韓元的追加財政，但是財源對策並不穩妥。



爲恢復經濟投入的財政和爲消除社會、經濟差距的福利支出，是國家應該發揮的作用。但是，不考慮財政條件盲目擴大支出是很困難的。要仔細分析必要性和實現可能性，辨別玉石，根據優先順序調整速度。不能以“與國民的約定”爲由過分執着於個別公約。相比這些，更應該遵守5年內運營好國家財政的更大承諾。

