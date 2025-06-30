特朗普向朝鮮示愛“解決矛盾”，但表示“韓朝紛爭與我們無關”

美國總統特朗普當地時間27日再次強調與朝鮮國務委員長金正恩的關係。他表示：“如果和朝鮮有矛盾，將予以解決。”有分析認爲，在最近的伊朗-以色列戰爭中，特朗普以積極的軍事介入等方式，被評價爲起到了“解決者”的作用，再次表明了美朝對話的意志。不過，特朗普在表明與朝鮮對話的意志的同時，還表示：“如果（韓朝）發生矛盾，與我們無關。”對此，也有分析認爲，特朗普強調朝美對話意志的同時，對韓朝矛盾劃清了界限。而朝鮮29日通過官方媒體《勞動新聞》強調“自力更生”，而不是迴應特朗普的“橄欖枝”。● 與伊朗不同，特朗普強調與朝鮮對話的意志特朗普當天在白宮被記者問到“給金正恩寫信是真的嗎”時，回答說：“我和金正恩真的、真的相處得很好，一直保持着良好的關係。如果有矛盾，我們將和朝鮮一起解決這一矛盾。”接着對於是否發送了信的提問，他沒有立即回答，只是表示：“以後會怎麼樣，讓我們拭目以待。”美國專門報道朝鮮問題的媒體《NK新聞》11日報道稱，特朗普爲了恢復與朝鮮的對話，曾寫好親筆信想送給金正恩，但朝鮮常駐紐約聯合國總部代表團一再拒絕接收，最終以失敗告終。儘管如此，有分析認爲，特朗普當天再次表現出與金正恩進行對話的意志，與對伊朗積極推進使用強硬軍事力量不同，強調了對朝鮮更願意通過外交途徑解決問題。但也有分析認爲，特朗普當天的發言包含着將美朝對話和南北（韓朝）問題分開處理的意圖。他在表達與金正恩對話的意志後表示：“即使發生矛盾，也與我們無關。我們離發生這些問題的地方非常遠。”對此，有分析認爲，特朗普表現出了親自解決像朝鮮的核和洲際導彈一樣一直認爲是美朝間問題的矛盾的意志，但除此之外，對韓朝之間的武力衝突等表現出了劃清界限。● 朝鮮：“主權和尊嚴靠的是力量”朝鮮29日通過官方媒體《勞動新聞》表示，“不用說在敵對勢力試圖通過制裁的圈套勒緊我們的命脈時，就算是出現緩和跡象時，我們一刻也沒有放下自力更生的旗幟”，表現出警惕美國接近的樣子。文章還抨擊稱：“世界陷入不穩定和混亂，根源在於美國和西方國家的強盜性主權侵害行爲。”文章稱，“認爲通過呼籲或乞求可以守護主權和尊嚴是妄想，只有儲備強大的力量，才能建立公正正義的國際秩序”，強調了依靠力量的自立。相反，朝鮮有意高調宣示與俄羅斯的合作關係。《勞動新聞》當天報道說，以俄羅斯文化部長奧爾加·柳比莫娃爲團長的代表團前一天抵達平壤。爲紀念“朝俄條約簽訂一週年”，朝鮮文化省邀請了俄羅斯代表團。俄羅斯官方媒體還報道說，朝鮮最近竣工的江原道元山葛麻海岸旅遊區，俄羅斯遊客將於下月7日首次訪問。韓國前統一研究院院長全成勳表示：“由於存在很多懸案，無法立即舉行朝美會談，因此從朝鮮的立場來看，沒有必要立即作出迴應。朝美對話可能會在烏克蘭戰爭結束、接近朝鮮建政紀念日的秋天成爲現實。”紐約=常駐記者林宇善、高道藝記者 imsun@donga.com、yeah@donga.com