新任住院醫師代表稱將積極與政府溝通

左右辭職住院醫師（實習醫生）動向的大韓實習住院醫師協議會新任非常對策委員會委員長已選出，由首爾峨山醫院住院醫師代表韓星存（見圖）擔任。韓委員長表示，不僅將在住院醫師內部，也將積極與政府及政界溝通。此前被歸類為“強硬派”的前非常對策委員長朴丹，因主要教學醫院住院醫師代表在本報的采訪（6月24日A10版）中批評其本人，已於24日表明辭職意向。據27日醫療界消息，大韓實習住院醫師協議會非常對策委員會於26日召開線上臨時代表大會，選舉首爾峨山醫院代表韓星存為新任非常對策委員長。在全部176個教學醫院單位中，贊成96單位、反對30單位、棄權24單位、未參與26單位，韓非常對策委員長的當選獲得通過。大韓實習住院醫師協議會將於28日召開代表大會，對臨時大會決定的事項進行追認。此前在住院醫師群體內部被指“溝通不暢”的前非常對策委員長朴丹，由此將卸任代表職務。隨著新任辭職住院醫師代表的選出，預計醫政間對話將更為順暢。韓委員長27日在與本報的獨家采訪中表示：“將持開放態度，積極主動地與政府及政界對話。”身為首爾峨山醫院整形外科第3年住院醫師的韓委員長，是去年因醫政矛盾而離開醫院的辭職住院醫師之壹。朴京敏記者 mean@donga.com