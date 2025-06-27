“金錢陷阱”……非法追債舉報量將首破3000件

釜山居民朴某（38歲）因病失業後，又因母親罹患癌癥需長期治療，生活陷入困頓。2019年，不堪重負的他向相識25年的摯友金某（38歲）借款2550萬韓元。自此，噩夢開始。金某為催討欠款，每日向朴某發送威脅性信息。其間，債務利息遠超法定上限，導致應還金額在今年初暴漲至逾8000萬韓元。朴某表示：“至今累計償還金額已超8200萬韓元”，“因遭最親密好友非法追債，曾壹度產生輕生念頭。”因非法債權追討而蒙受痛苦的平民百姓正持續增加。根據韓國金融監督院受害舉報中心提供的非法私債受害舉報及受理資料顯示，2020年非法債權追討舉報量為580件，去年激增至2947件，增幅逾5倍。今年截至5月，舉報受理量已達1485件，預計全年將首次突破3000件。韓國政府雖於2022年8月以“水原三母女事件”（受害者因遭非法放貸者逼債而自殺）為契機，成立了根除非法私債的跨部門特別工作組（TF），但問題仍在反復發生。援助非法私債受害者的民生聯盟事務處長宋泰京（音）指出：“即使控告非法追債的債權人，調查也大多停滯不前”，“近來，非法追債手段正轉向利用電報（Telegram）、連我（LINE）等社交網絡服務（SNS）。”李采完記者、蘇雪熙記者 chaewani@donga.com