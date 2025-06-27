李在明：“在經濟危機中堅持緊縮，是不負責任的袖手旁觀”

李在明總統26日在就任後的首次國會施政演說中表示，“面對經濟危機，政府袖手旁觀，一味堅持緊縮，這是不負責任的袖手旁觀，也是在自行否定政府存在的理由”，請求國會迅速通過補充預算案。李在明在當天的施政演說中表示：“希望國會積極協助，不要錯過復甦景氣的黃金時間。現在是政府出手重振經濟的時候了。”李在明表示：“新政府應該成爲守護國民生活的政府、在危機面前用實際行動回答問題的政府。不是理念和口號，而是拯救經濟和民生的實踐，這是新政府前進的方向。”總規模達30.5萬億韓元的補充預算案中，包含根據收入不同向全體國民分等級發放15萬至52萬韓元的消費券、減免113萬名小額滯納者16萬億韓元左右債務的方案。政府預測，通過此次補充預算，今年的經濟增長率將上升0.1個百分點。李在明當天就經濟增長方案提出“公平增長”，並表示：“如果像現在這樣持續低增長，機會之門將變窄，將陷入競爭和矛盾激化的惡性循環，只有打開共享增長機會和結果的‘公平增長’之門，才能緩和兩極化和不平等，走向‘共同富裕的世界’。”他還強調：“向新社會變化的過程伴隨着痛苦，但只有清除雜草枯葉才能播種。”李在明表示：“如果恢復資本市場的透明性和公正性，經濟也能復甦，企業也能順利成長，以良性循環開啓KOSPI（綜合股指） 5000點時代。”分析認爲，這是旨要加快商法修訂案的立法速度。李在明當天戴着象徵朝野政黨的藍紅兩色領帶，對在野黨表示：“雖然（你們）會致力於削減預算，但如果有需要補充的預算項目，請隨時提出意見。”李在明在進入國會主會議場時，與共同民主黨議員們握手，在離開主會議場時，則向國民力量黨議員席伸出了手。國民力量黨議員們在施政演說中沒有鼓掌，但當李在明走近時，紛紛從座位上站起來與李在明握手。李在明在施政演說之前舉行的朝野領導人晤談時還表示：“我現在是乙方，請格外關照。”尹多彬記者 empty@donga.com