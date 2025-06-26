“這是壹部從最近幾年韓國文化在音樂、電影、電視劇等娛樂領域積累的巨大影響力中獲得靈感而制作的電影。”取材於K-POP的美國動畫電影《K-POP惡魔獵人》（KPop Demon Hunters）近來風靡全球。根據25日在線視頻服務（OTT）排名網站“FlixPatrol”的數據，該片於20日在奈飛（Netflix）上線後，21日至24日連續四天穩居奈飛電影類全球收視排行榜首位。該片聯合導演、韓裔加拿大人瑪吉•康（Maggie Kang）24日通過奈飛表示：“從小觀看各種以亞洲文化為背景的電影時，我就渴望制作壹部展現韓國文化的動畫電影。”她補充道：“我們已踏上創作旅程，旨在多元呈現韓國文化遺產的美麗面貌，同時打造壹部能打動全球觀眾的電影。”《K-POP惡魔獵人》講述了K-POP偶像團體利用秘密能力保護粉絲免受超自然威脅的故事，其中融入了陰間使者、鬼怪等豐富的韓國元素。康導演解釋道：“思考惡鬼時，便想到了惡魔獵人的點子。我們想象著壹群出色的女性戰士秘密擊敗反派、拯救世界的情景。”關於主角設定為K-POP偶像女團的原因，康導演稱：“她們既酷又強大，但也有缺點、不完美；她們愛吃、貪嘴，像不懂事的孩子。這正是我們壹直渴望在銀幕上見到的女性形象，是女性超級英雄。”片中的偶像角色參考了多位真實K-POP偶像。康導演19日（當地時間）接受美國經濟雜誌《福布斯》采訪時表示：“參考了BLACKPINK、TWICE、ITZY等團體。”她還透露自己喜歡“H.O.T.”、“徐太誌和孩子們”等第壹代K-POP團體。片中的男偶像角色則融合了防彈少年團（BTS）、BIGBANG、TOMORROW X TOGETHER、Stray Kids、ATEEZ、MONSTA X等多個團體的特征。康導演說：“片中出現的男偶像‘振宇’壹角，其靈感來源於車銀優、南柱赫等韓國男演員。粉絲們觀影時各自聯想到（不同的真實人物），不覺得很有趣嗎？”李浩載記者 hoho@donga.com