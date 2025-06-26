六旬男子在首爾地鐵五號線縱火致160人面臨生命危險被控殺人未遂

壹名在首爾地鐵五號線列車縱火的六旬男性因犯罪前縝密策劃的跡象曝光，現已被羈押並移送審判。調查證實，案發時有孕婦乘客因汽油滑倒未能撤離，嫌疑人仍實施縱火行為。首爾南部地方檢察廳專項調查組（組長孫相熙 刑事三部首席檢察官）25日宣布，以殺人未遂、現有機車縱火致傷及違反《鐵路安全法》等罪名，對犯罪嫌疑人元某（67歲）予以羈押起訴。元某涉嫌於5月31日上午8時42分許，在運行中的汝矣渡口站至麻浦站區間五號線列車內潑灑汽油並用打火機引燃，危及約160名乘客的生命安全並導致其中6人受傷。據檢方調查，元某在離婚訴訟敗訴後即策劃縱火。其於5月21日在加油站購買3.6升汽油及火炬式打火機，案發前日更攜汽油輾轉勘察1號線、2號線及4號線主要站點物色作案目標，事前已對流動人口密集的瑞草站、永登浦站、三星站等站點進行踩點。犯罪預備階段更出現將全部財產轉交親屬等整理個人事務的跡象。檢方認定，元某為擴大犯罪危害，刻意選擇地鐵中段的第四節車廂作案，並於列車穿越隧道時實施犯罪。尤其值得註意的是，其縱火時已明確知曉有孕婦乘客因地面汽油滑倒無法撤離仍執意點火。在調查過程中元某供述“企圖通過縱火自焚而死”，並聲稱“認為在作為公共交通工具的地鐵縱火可引發社會高度關註”。李采完記者 chaewani@donga.com