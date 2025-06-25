音樂劇《也許美好結局》主創坦言“曾是難成之作”

“開幕前，該演出有很多‘難以成行的理由’。‘在未來韓國，機器人是主角？誰會看那個’。”朴天休作家（38歲）於24日下午在首爾中區某會議室舉行的座談會上，如此介紹了該音樂劇在美國首演時的氛圍。事實上，《也許美好結局》（Maybe Happy Ending）在“既無原作，也無具票房號召力的演員”的擔憂中啟航，最近卻在美國托尼獎上榮膺最佳音樂劇、最佳導演、最佳男主角、最佳劇本、最佳原創配樂、最佳舞臺設計六項大獎，在韓國音樂劇史上留下了濃墨重彩的壹筆。這是由韓國人執筆劇本、以韓國為背景的原創音樂劇所取得的史無前例的成就。2023年11月在美國紐約曼哈頓貝拉斯科劇院首演的《也許美好結局》，以不遠的未來首爾為背景，描繪了為人類提供服務的機器人“奧利弗”和“克萊爾”逐漸理解情感並墜入愛河的過程。朴天休作家說明道：“我經歷了與長期交往的戀人分手，以及親近朋友猝然離世的傷痛，想通過機器人的故事來抒發這種失落感。”從韓國首演到榮獲托尼獎，花了近十年時間。自2016年12月在大學路首演後，該劇歷經五次重演，在韓國國內積累了堅實的粉絲基礎。英文版本從首演時便同步創作，並於同年在紐約舉行了劇本朗讀會。2020年在美國亞特蘭大進行試演後，最終登上了百老匯舞臺。朴天休作家表示：“音樂劇是壹項需要多人協作的工作，必須所有行星都各歸其位才能實現。”《也許美好結局》是向世界彰顯韓國音樂劇（K-Musical）潛力的作品。朴天休作家表示：“雖然‘韓國音樂劇’這個術語尚未被廣泛使用，但當觀眾說出‘原來這部作品來自韓國’時，我感到最為欣慰。當演員們在後臺用韓語問候‘吃飯了嗎？’時也是如此。”在百老匯，甚至誕生了取自該音樂劇核心意象的“螢火蟲（Fireflies）”粉絲群體。粉絲們自發分享門票，通過社交媒體宣傳作品，形成了口碑效應。朴天休作家說：“如果說韓國粉絲將感動藏在心裏表達，美國粉絲則會以贊嘆和掌聲做出回應。”談及共同創作該劇的作曲家威爾•阿倫森，朴天休說：“我們的創作非常激烈，有時會為了壹個詞爭論好幾天。當我們努力創作出讓彼此無愧的作品時，觀眾似乎也就能夠接受了。”獲獎後是否會有壓力？朴天休作家笑著表示：“說沒有是假話。”“看到托尼獎獎杯放在紐約家中那張簡陋的餐桌上時，我心想‘這可怎麽辦’。但如果被獎項束縛，可能就會寫出不自然的作品。我會和好搭檔威爾•阿倫森互補協作。”《也許美好結局》將於10月30日至明年1月25日在首爾鬥山藝術中心蓮崗廳舉行第六輪韓國國內演出。制作公司NHN LINK的韓慶淑（音）理事表示：“我們計劃彌補過去十年間的遺憾。百老匯版本正以2028年在韓國上演為目標進行準備。”史智媛記者 4g1@donga.com