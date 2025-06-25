朝鮮殖產銀行移交日方“觀月堂”百年後歸國

日本帝國主義強占時期被運往日本的朝鮮後期木造建築“觀月堂”，在約100年後回歸故土。這是流落海外的我國建築文化遺產首次以相對完整的形態回歸。“觀月堂”推測為18、19世紀大君級王族使用的祠堂建築。其丹青等使用的紋樣證明這是等級極高的建築。去年在當地解體後以構件形態保管於倉庫的觀月堂，因“原位”尚未查明，正引發學術界的極大關註。●刻有龍與蝙蝠紋的王室相關建築遺產韓國國家遺產廳於24日上午舉行記者會宣布：“從日本鐮倉市寺院高德院獲贈觀月堂”，“已分批接收去年解體的建築構件。”據國家遺產廳等透露，觀月堂在1900年代初曾是純貞孝皇後（純宗之妃）父親尹澤榮的財產，但推測其因背負巨額債務而轉入朝鮮總督府下屬朝鮮殖產銀行。此後，1924年陷入財政困難的朝鮮殖產銀行將其轉讓給對古建築興趣濃厚的山壹證券初代社長杉野喜精，觀月堂由此被移至日本。首爾大學建築系教授李慶娥（音）說明：“杉野喜精將觀月堂移至東京目黑自宅後，因患肺病在高德院旁修建別墅並遷建於此，推測於1934年至1936年左右捐贈給了高德院。”據悉，被稱作“觀月堂”即始於遷至高德院之後。直至近期，當地仍將其用作供奉觀音菩薩像的祈禱場所。觀月堂為正面三間、側面兩間的懸山頂建築。除正面外，其余各間均設有防火壁（用不燃材料修建的墻壁），其結構與規模帶有朝鮮祠廟樣式特征。但學界認為該建築在流落異域期間結構已發生部分變形。分析結果顯示，現有基壇由日本神奈川縣和栃木縣開采的安山巖與凝灰巖制成。然而，瓦片與丹青上刻印的多彩紋樣印證了觀月堂與朝鮮王室的關聯。檐頭筒瓦刻有龍與蝙蝠等紋樣，丹青則繪有雲紋與卍字紋等。東亞傳統美術研究所所長孫賢淑（音）表示：“丹青推測為19世紀後期重新彩繪”，“若與18世紀末至19世紀初的早期丹青進行對比研究，可窺見王室建築丹青的變化樣貌，學術價值極高。”●“或為純貞孝皇後本家建築”觀月堂自1990年代起為學界與佛教界所知，其後壹直被視為“被運往日本的韓國文化遺產”。2010年，兩國佛教界曾協商促其回歸韓國，但因日本右翼反對等引發爭議，最終歸還未果。此後，2019年高德院住持、慶應大學教授佐藤孝雄（民族學考古學）向國家遺產廳（當時為文化遺產廳）提議歸還，稱“希望帝國主義時代流失的文化遺產回歸”。其後雖因疫情延遲，但建築解體及搬遷費用均由高德院方面承擔。此前東京大倉酒店曾歸還景福宮慈善堂遺址構件，但整棟建築回歸尚屬首次。今後課題是查明觀月堂的原址。純貞孝皇後本家舊址（朝鮮殖產銀行社宅舊址）即現首爾鐘路區“開放松峴綠地廣場”可能性較大，但需進壹步研究。李教授表示：“從日本留存的多種記錄可確認‘與朝鮮王室有關’、‘因道路擴建工程拆除’等信息”，“同時滿足這些條件的地點正是現松峴洞地塊。”此外，鐘路區通義洞壹帶的彰義宮舊址（東洋拓殖株式會社社宅舊址）及曾稱月宮的月城尉宮舊址等也被列為候選地。已解體的觀月堂構件現保管於京畿道坡州市傳統建築修理技術振興基金會倉庫，包括木材1124件、石材及鐵件401件、瓦片3457件等。國家遺產廳計劃未來經修繕與研究後，謀求將觀月堂在原址復原。國家遺產廳海外遺產合作科長朴亨彬表示：“即便查明觀月堂原址，仍需獲得現土地所有者同意”，“若不可行，即使在其他地點臨時復原，也將致力於保存建築的歷史價值。”李智允記者 leemail@donga.com