就業公告逾八成“只招聘有經驗的職員”……要在哪裏積累工作經驗？



據悉，今年上半年發佈的10個國內企業招聘公告中有8個是找有工作經驗的人。在校期間沒有積累實習經驗就畢業的社會新兵們，在提交入社申請之前就已經失去了就業機會。企業喜歡有經驗的員工，這對於沒有經驗的青年來說，是就業的最高壁壘。



大韓商工會議所分析了民間招聘平臺上出現的上半年14.4萬多件招聘公告，結果顯示82%是以有經驗者爲對象的。同時招聘有經驗者和新人的只有15.4%，只招聘新人的只有2.6%。相反，1000名大學畢業青年求職者中超過一半的53.2%表示在校時沒有工作經驗。青年們在嚴重的就業難中掙扎，企業感嘆“無人可用”，其背景中存在着“工作經驗”的深刻隔閡。



人力不足時，以有經驗的“二手新人”填補職位的隨時招聘在大企業已經普遍化。在五大集團中，維持定期公開招聘大學畢業生制度的只有三星一家。企業對選拔新員工後的教導感到負擔，而對正在工作的職員想着跳槽到大企業感到苦惱的中堅、中小企業們，也想着儘可能地選拔能馬上使用的有經驗的員工。因此，青年們在任何地方都得不到工作經驗的機會。



旨在給這些人提供經驗的實習制度也同樣面臨壁壘。要想入選實習職員，就要突破僅次於正式員工的競爭率。青年求職人員抱怨說：“因爲需要經驗，所以申請了實習，結果先問有沒有實習經歷。”據說，很多企業打着“正式員工招聘轉換型實習生”的旗號，拉高了期待值，但合同期滿後不遵守約定的企業也很多。



要想解決“沒有經驗，沒地方積累經驗”的諷刺，政府和學校、企業應該攜手，在校期間廣泛提供體驗多種工作崗位的機會。有必要加強對增加招聘新人的企業的僱傭補貼、稅制獎勵。一旦招聘就很難解僱，因此企業只偏愛得到驗證的人力，這種僵硬的僱傭制度應該修改。如果企業像現在這樣忽視人才培養，只想着選拔有經驗者，長此以往，絕對數量正在減少的青年人才庫不久勢必會見底。

