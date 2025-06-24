“456號選手。‘那位’在叫您。”有人呼喚正癱坐在地的奇勛（李政宰飾）。奇勛雖身著考究的黑色西裝，系著領結，神情卻十分淒涼。他胡須拉碴，眼神空洞。但奇勛很快像是下定了決心，緩緩起身。他用沾滿血跡的手重新系好鞋帶，壹邊緩步走向“面具男”（李秉憲飾），壹邊低語道：“我要阻止這場遊戲。”將於27日公開的奈飛（Netflix）電視劇《魷魚遊戲》第三季，是該系列漫長旅程的終章。自2021年9月首播、並榮膺美國電視界最高權威“艾美獎（Emmy Awards）”6項大獎的第壹季以來，時隔4年9個月迎來最終篇。從14日公開的第三季最終預告片等事前公開影像來看，本季內容超越了單純的生存遊戲。新登場的遊戲超過3種，並包含了奇勛與面具男之間的“最終對決”。首先引人註目的是“致命跳繩遊戲”。第壹季“壹二三木頭人”遊戲中象征《魷魚遊戲》的殺人機器“英熙”人偶回歸。此次英熙人偶甩動巨型繩索，參與者需跳躍躲避。參與者若被繩索絆住，將直接彈飛至空中。考慮到此前已透露英熙的夥伴“哲洙”人偶也將登場，推測此遊戲可能是英熙與哲洙在兩側甩繩，參與者需跳躍穿越。“迷宮捉迷藏遊戲”也現身。在藍色星紋天花板下，迷失方向的參與者成群結隊地四處遊蕩、爭執。這似乎是壹場參與者分作不同群體，互相追逐與躲避的對決。該遊戲融合了多種韓國傳統遊戲規則。執筆並執導系列第壹至第三季的黃東赫導演在9日的第三季制作發布會上說明：“身著藍衣和紅衣的參與者們將在迷宮般的地方進行壹場混合了捉迷藏、躲貓貓、警察抓小偷等元素的遊戲。”尚未揭曉的“最終遊戲”同樣備受關註。預告片中未透露任何關於最終遊戲的線索。黃導演也只提示“最終有壹個隱藏的遊戲在等待”。不過，鑒於預告片出現了奇勛去見面具男的場景，有人猜測兩人或將進行終極對決。壹些反映參與者心境的對白也已引發關註。預告片中，奇勛絕望呼喊：“為什麽只放過了我？”為幫兒子償還債務而參加遊戲的“金子”（姜愛心飾）則鼓勵奇勛：“我相信老師是來救我們的”“世界真不公平。好人總是自責。”還出現了負責管理參與者的“粉衣士兵”中壹人將槍口對準上級並扣動扳機的畫面。這引發外界人士偽裝成士兵潛入的可能性。粉絲間亦有觀點認為，士兵內部或因利益沖突產生分裂。“黃金面具”用餐的場面同樣引人矚目。黃金面具是出錢觀賞參與者遊戲的最上層階級，曾在第壹季登場。黃金面具的真實身份會否曝光，以及奇勛是否會與其正面對峙，也值得關註。李浩載記者 hoho@donga.com