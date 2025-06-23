經濟低迷致韓外籍勞工入境人數銳減21%

受經濟低迷等因素影響，今年持外國人雇傭許可制（E-9簽證）入境韓國的外籍勞工較去年同期減少逾20%。尤其在制造業領域，受中國制造業超低價傾銷出口引發的行業蕭條疊加影響，減幅更為顯著。據韓國雇傭勞動部22日數據，本月10日前持雇傭許可制入境的外籍勞工為2.852萬人，較去年同期的3.6048萬人減少20.9%。該制度始於2004年，允許無法招聘本國勞動力的中小企業經政府批準雇傭持就業簽證的非熟練外籍勞工。政府每年設定配額上限發放E-9簽證。今年入境人數僅占全年引進配額13萬人的21.9%。分行業看，制造業領域雇傭許可制外籍勞工入境人數驟減25.8%，從去年的2.8887萬人降至今年的2.1443萬人。分析指出，去年國內“12•3緊急戒嚴令”等政治不安因素，疊加中國制造業超低價傾銷出口等內外利空，導致身處蕭條的中小企業申請量萎縮。漁業同比減少21.7%（2808人→2198人），建築業銳減33.1%（767人→513人）。而農畜產業和服務業分別同比增長19.3%（3379人→4031人）和27.5%（207人→264人）。雇傭許可制外籍勞工規模在新冠疫情流行期大幅縮減後，2022年（8.8012萬人）、2023年（10.0148萬人）曾恢復增長，但去年再度轉為降勢（7.8025萬人）。雇傭勞動部22日宣布，將於下月7日至18日通過全國地方雇傭勞動官署受理雇傭許可制外籍勞工的新增雇傭許可申請。本輪新增配額為1.8054萬人，其中制造業1.3062萬人、船舶業500人、農畜產業1878人、漁業1662人、建築業356人、服務業596人。本次起，慶尚北道新增為允許雇傭酒店公寓業外籍勞工的地區。同時，雇傭許可制外籍勞工將可從事餐廳大廳服務與快遞分揀工作。李文秀記者 doorwater@donga.com