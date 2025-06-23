現代汽車集團在戛納國際創意節斬獲包括最高獎在內的五項大獎

現代汽車集團在有“廣告界奧斯卡”之稱的戛納國際創意節2025上，斬獲包括最高獎在內的五項大獎。現代汽車集團22日表示，在16日至20日（當地時間）於法國戛納舉行的“戛納國際創意節2025”頒獎典禮上，由文炳琨導演執導、演員孫錫久出演的短片電影《夜釣》（照片）榮獲娛樂類最高獎及影視類銀獅獎。該作品是壹部以在電動汽車充電站發生的離奇事件和反轉劇情為內容的短片電影形式廣告。憑借突破傳統廣告框架的獨創性表現手法等，該作品在廣告界備受關註。現代汽車集團的社會貢獻活動（CSR）宣傳項目“樹木特派員”也獲得獎項。該項目憑借基於人工智能（AI）技術的營銷和以樹木為第壹人稱視角的獨特敘事方式，在數字工藝類摘得2項金獅獎和1項銀獅獎。現代汽車集團基於此次獲獎成果，與共同策劃公司INNOCEAN Worldwide於18日在戛納當地舉辦了主題為“減少廣告，開啟真實故事”的研討會。戛納國際創意節組委會向因創意內容而備受矚目的企業提供研討會機會。現代汽車集團品牌營銷本部專務理事池星元（音）在該研討會上表示：“全球營銷已超越同行業競爭，演變為與個人創作者之間的角逐，今後也將通過與創作者合作，引領品牌傳播趨勢。”現代汽車集團包括此次獲獎在內，在歷屆戛納國際創意節上共獲得1項最高獎、2項金獅獎、5項銀獅獎、6項銅獅獎。金在亨 monami@donga.com