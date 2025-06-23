特朗普的下一個目標是朝鮮？

美國當地時間21日突然強行用“超大型掩體炸彈（GBU-57）”等武器對伊朗3處主要核設施進行轟炸，有分析認爲，下一個目標可能是朝鮮。分析認爲，特朗普總統在執政第一期就曾公開討論過對朝鮮進行“先發制人打擊”，朝鮮國務委員長金正恩等朝鮮領導層這一次勢必會高度緊張，通過俄羅斯等關注相關事態。實際上，1993年至1994年朝鮮核危機當時，克林頓政府曾積極研究過用F-117轟炸機和“戰斧”導彈等轟炸朝鮮寧邊核設施的方案。但考慮到戰事有可能擴大至接近全面戰爭和巨大的人員傷亡等，最終還是放棄了。當時美國國防部判斷，如果對朝進行轟炸，開戰90天內將造成5萬名美軍和數十萬名韓國軍民死傷。特朗普也曾在因朝鮮的洲際導彈挑釁和核試驗導致朝美關係走向最壞的2017年研究過軍事選項。據悉，當時特朗普政府討論了精密轟炸朝鮮部分象徵性核設施的所謂“鼻血行動（Bloody Nose Strike）”。有人指出，在這種情況下，美國動用B-2隱形戰略轟炸機進行大規模空襲，摧毀伊朗核設施，從這一點來看，可能會對朝鮮起到意味深長的警告作用。韓國軍方人士預測：“使用威力巨大的戰略武器成功清除伊朗核設施，這一先例可能會在今後的朝美核談判中成爲對朝鮮施壓的籌碼。”但韓國軍方內外普遍認爲，朝鮮和伊朗的情況不同，美國直接進行轟炸的可能性不大。從以色列的耶路撒冷到伊朗主要核設施直線相距約1500至1700公里，但首爾與朝鮮寧邊、降仙核設施之間的距離只有約270公里。從這兩個核設施到東北亞最大規模的美軍基地漢弗萊營（平澤美軍基地）的距離也只有約300公里。如果美國轟炸朝鮮核設施，朝鮮可以在短則數十秒、長則數分鐘內對首爾和平澤美軍基地等進行大規模炮擊等報復。朝鮮用火箭炮和短程彈道導彈等每小時最多可以向韓國發射數萬發火箭和炮彈。與具備低空防空體系“鐵穹”的以色列相比，韓國防空網薄弱，大規模損失不可避免。此外，朝鮮已經擁有最多50枚核彈頭，到處都建有祕密核設施，還開發部署了各種投放（導彈）手段。如果把美國轟炸朝鮮核設施視爲政權危機，朝鮮用核攻擊韓國，美國再次以覈報復還擊，事態將走向無法控制的局面。有分析認爲，特朗普就任後多次稱朝鮮爲“核能力擁有國”，暗示了談判的可能性，這也是不考慮對朝鮮採取軍事手段的信號。大部分分析認爲，韓國政府容忍美國先發制人轟炸朝鮮核設施的可能性極小。韓國軍方消息人士表示：“美國認爲，通過軍事手段消除朝鮮的核能力爲時已晚。美國在伊朗核威脅演變成‘第二個朝核’之前亮出了劍。”尹相虎 ysh1005@donga.com