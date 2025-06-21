金夏允勇奪世錦賽女子柔道最重量級金牌 韓國34年後再登頂

金夏允（25歲•安山市廳）為韓國選手奪得了34年來的首枚世界柔道錦標賽女子最重量級（78公斤以上級）金牌。世界排名第五的金夏允20日在匈牙利布達佩斯舉行的國際柔道聯盟（IJF）世界錦標賽78公斤以上級決賽中，以犯規勝擊敗排名第七的新井萬央（22歲•日本），登頂冠軍。比賽進入加時賽（Golden Score）41秒時，新井萬央因第三次被判罰逃避抓握（grip avoidance），勝負由此決出。此前，金夏允對新井萬央兩戰皆負。金夏允在大會個人賽最後壹天為韓國代表團獻上了寶貴的第壹枚金牌。韓國在最重量級摘金是自1991年西班牙巴塞羅那大賽文智允（當時為72公斤以上級）之後的首例。女子柔道78公斤以上級在韓國幾乎是壹片空白。因為韓國選手在奧運會上從未奪金，在世錦賽上也是此次時隔34年才奪冠。金夏允在這片貧瘠的土地上掘起，成為韓國女子柔道的希望。她在2023年杭州亞運會上奪得該級別歷史上首枚金牌，使韓國柔道擺脫“無金危機”，去年又在巴黎奧運會個人賽和混合團體賽上各獲壹枚銅牌。金夏允當天在與《東亞日報》的通話中表示：“時隔34年在女子最重量級奪得世錦賽金牌，至今仍感覺不真實”，並展現了雄心壯誌：“我還想挑戰亞錦賽、奧運會的金牌，爭取成為韓國女子柔道首位實現大滿貫（包攬奧運會、世錦賽、亞運會、亞錦賽冠軍）的選手。”若金夏允在奧運會上登頂，同樣將開創韓國女子最重量級的歷史。金夏允在相對較晚的初三時，經體育老師推薦開始練習柔道，此後在全國體育大會高中部比賽中實現三連冠，嶄露頭角。她身高178厘米，體重113公斤，作為最重量級選手體格並不算大，但評價認為其以爆發力見長的足技有優勢。韓國女子代表隊主教練鄭成淑（亞特蘭大、悉尼奧運會銅牌得主）表示：“夏允技術施展速度快，比賽運營大膽果敢。大賽前，她離開忠北鎮川運動員村，到首爾泰陵運動員村參加合宿訓練，與高中、初中男選手對抗的經歷，對提升實戰感覺大有幫助。”巴黎奧運會後，金夏允飽受膝傷和肩傷困擾。在去年12月的東京大滿貫賽和今年2月的巴黎大滿貫賽上均止步第五，未能登上領獎臺。加之同級別的希望之星李賢智（18歲•南寧高中）快速成長，金夏允也感受到了巨大壓力。金夏允在今年國家隊選拔賽中位列李賢智之後獲得第二名，但大韓柔道會將女子最重量級定為戰略級別，分配了兩個參賽名額，兩人得以壹同登上世錦賽舞臺。金夏允在本屆大賽四分之壹決賽中以犯規勝擊敗了李賢智。預計兩位選手對2028年洛杉磯（LA）奧運會入場券的競爭將全面點燃。憑借此次勝利，金夏允在雙方交鋒記錄上以2勝1負領先壹步。在速度和經驗上有優勢的金夏允與體格（身高181厘米，體重133公斤）和力量占優的李賢智，在國家隊壹同訓練，為彼此發揮著良好的激勵作用。另壹方面，世界排名第四的李賢智在銅牌爭奪戰中，以“腰車”壹本勝擊敗排名第九的瑪麗特•坎普斯（24歲•荷蘭），摘得銅牌。挑戰世錦賽兩連冠的男子最重量級（100公斤以上級）選手金瑉鐘（25歲•楊平郡廳）當天也以“內股”半勝制服了塔梅爾蘭•巴薩耶夫（29歲•俄羅斯籍個人中立選手），奪得銅牌。在加上此前男子81公斤級李俊奐選手（23歲•浦項市廳）贏得的銅牌，韓國隊在本屆大賽個人賽上最終以綜合排名第六（1金3銅）收官。姜泓求 windup@donga.com