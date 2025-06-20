韓日兩國各自最優先合作領域：韓為“經濟”日為“安保”

《東亞日報》與日本《朝日新聞》在韓日邦交正常化60周年（22日）之際進行的聯合輿論調查結果顯示，關於兩國最應加強合作的領域，韓國人選擇“經濟”，日本人則選擇“安保”。分析認為，隨著朝中俄緊密協作、俄羅斯-烏克蘭戰爭長期化導致安保不穩定性增大，以及美國唐納德•特朗普政府發起的“關稅戰爭”等經濟不確定性顯現，韓日兩國在相關領域加強合作的必要性認識增強。在“認為韓日之間最應加強合作的領域”的提問中，韓國受訪者選擇“經濟”的比例最高，為37%，其後依次為“歷史問題”（28%）、“安保”（20%）、“低生育老齡化對策”（12%）。日本受訪者中認為應優先加強“安保”領域合作的比例最高，為34%，其後依次為“經濟”（28%）、“歷史問題”（24%）、“低生育老齡化對策”（8%）。對於“是否應加強韓日防衛領域合作”的提問，韓國60%、日本56%的受訪者回答“應加強”，兩國均超過半數。另壹方面，認為“沒有必要加強”防衛合作的回答在韓國占37%，日本占30%。在詢問對彼此好感度的提問中，回答“有好感”的比例在韓國為23%，日本為19%。這壹數據比《東亞日報》與《朝日新聞》10年前（2015年）韓日邦交正常化50周年時進行的調查結果，韓國上升了18個百分點，日本上升了9個百分點。黃仁贊 hic@donga.com · 林賢錫 lhs@donga.com · 洪禎秀 hong@donga.com