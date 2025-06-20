韓國60%、日本56%回答“韓日應加強防衛合作”……牽制朝中俄有共識

在迎來韓日邦交正常化60週年之際，《東亞日報》和日本《朝日新聞》實施共同輿論調查，兩國國民一致認爲有必要加強安保合作。分析認爲，在朝鮮、中國、俄羅斯密切關係等安保不安加劇的情況下，亞洲代表性民主國家韓國和日本應對此進行緊密合作的看法正在擴散。對於“韓日防衛合作”的必要性，60%的韓國和日本56%的人回答“應該加強”，都超過一半。因殖民統治韓半島、獨島主權爭端等原因，韓國以前對與日本的安全合作持否定態度，現在也越來越認識到需要與日本合作。特別是“應該加強合作”的意見與年齡和性別無關，超過一半，得到了均勻的支持。從年齡段來看，18-29歲的人佔68%，70歲以上的人佔67%，各年齡段相差無幾。從性別來看，男性佔61%，女性佔57%。日本也出現了類似結果。在所有年齡段中，認爲“應加強防衛合作”的意見都超過一半，18-29歲年齡段的人最多，佔60%。從性別來看，男性佔59%，女性佔53%。過去韓日安保合作是敏感話題。最具代表性的事例是，2019年日本開始限制半導體出口後，文在寅政府表示有意終止《韓日軍事情報保護協定》，但在爭議擴大後有條件地推遲。雖然韓日安保合作在韓國仍是爭議話題，但是選擇加強安保的氛圍越來越明顯。這也可以解釋爲反映了兩國國民對朝鮮核武器高度化的威脅意識。對於“對朝鮮的核開發感到不安的程度”的提問，52%的韓國回答“非常不安”（25%）、“一定程度不安”（27%）等，感到不安的比率達到52%。在日本，“非常不安”（41%）和“一定程度不安”（41%）的比率合計達到82%。據分析，這反映了韓日兩國國民對美國特朗普第一屆政府時期美朝核談判破裂後，朝鮮核武器在質和量上均有所提高的不安。此外，就只在韓國進行調查的“在朝鮮-中國-俄羅斯密切接觸的情況下，韓日之間的安保合作應該如何進行”的提問，58%的人回答“加強爲好”，然後依次是“目前的水平很好”(30%)、“弱一點比較好”(9%)、“其他和不予回答”(3%)。去年朝鮮爲了在烏克蘭戰爭中幫助俄羅斯，派遣了1.1萬人的軍隊，朝俄進入了軍事血盟關係。另外，在美中競爭加速的情況下，中國自2023年以來每年增加100枚核彈頭。在這種情況下，韓國再次明確認識到兩國間應該加強安保合作。黃仁贊 hic@donga.com