九成國民將領取每人至少25萬韓元的恢復民生補貼……高收入層領取15萬韓元

最早下個月，90%的國民將獲得至少25萬韓元的“恢復民生消費券”。排名前10%的高收入層也能拿到超過15萬韓元，農漁村居住者還能多得2萬韓元。因內需不振和政局混亂導致家庭錢包緊閉，韓國政府決定新投入20萬億韓元國家資金，搞活消費。政府19日召開由李在明總統主持的國務會議，表決通過了包含上述內容的《新政府補充預算案》。此次補充預算中包括新投入20.2萬億韓元，提供消費券和支援小商工人、小型勞動者、青年等弱勢羣體。如果補充預算案在國會通過，最早將於下月向所有國民發放消費券。根據收入不同，可以獲得15萬-50萬韓元。包括新生兒在內的未成年人也能領取，中產層四口之家每人可獲得25萬韓元，共100萬韓元。在餐廳、超市等任何地方都可以像現金一樣使用，但娛樂場所和購物網站Coupang、外賣網站“配送民族”等網上消費可能會受限制。政府在上臺半個月後就提出20萬億韓元規模的補充預算案並展開速度戰，是因爲預測顯示將出現長期的內需停滯和低於1%的經濟增長率等，韓國經濟亮起了紅燈。其構想是投入財政，確保家庭的消費餘力，使商圈恢復活力。地區愛心商品券（地區貨幣）的折扣率最多將提高到15%，住宿或觀看電影等折扣優惠券也將共發放778億韓元。此外還包括增加鐵路、港灣等社會間接資本投資、購買未出售住宅、給建設景氣注入活力的內容。李在明表示：“現在到了使用國家財政的時候。現在經濟停滯非常嚴重，需要政府發揮作用。我認爲應該再加一些補充預算。”他強調：“特別是去年12月3日（緊急戒嚴）以後，心理萎縮嚴重的客人、本來就沒多少的客人也都離開，現場感到有些困難。幸好最近氣氛有所好轉，但從本質上看，我們老百姓遭受的痛苦還是很大。”政府預測今年的稅收也會低於當初政府的預測，因此將國稅收入目標值也下調了10萬億韓元以上。世宗=宋慧美記者、朴勳相記者 1am@donga.com、tigermask@donga.com