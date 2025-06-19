朝鮮所謂“新冠零感染區”系謊言 病毒擴散始於2020年初

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）和喬治•W•布什研究所聯合分析指出，朝鮮（北韓）在新冠疫情全球性大流行初期雖自詡為“病毒零感染區”，但事實上新冠病毒自2020年初起便已在該國擴散。此外，參與本次研究的朝鮮居民中，三分之壹相信朝鮮當局“韓國向朝鮮傳播新冠病毒”的不實主張。戰略與國際問題研究中心韓國研究主任車維德（音）等兩研究所的研究團隊於17日通過《封鎖的邊境之外：朝鮮新冠疫情經歷觀察》報告，發布了訪談100名朝鮮居民的結果。據報告，壹名朝鮮女性證實，2020年冬季因新冠疫情在療養院內死亡人數過多，以至於“棺材短缺”。此外，100名受訪者中有87人表示“疫情期間從未接受過新冠病毒檢測”。39人稱“從未接種過新冠疫苗”。92人回答稱自己或熟人疑似感染過新冠病毒。朝鮮直至新冠疫情在全球擴散兩年後的2022年5月，才首次承認出現確診病例。當時朝鮮宣布進入“最高緊急狀態”並封鎖了所有地區。尤其值得註意的是，當局曾公然散布“韓國通過對朝散發傳單向朝鮮傳播新冠病毒”的虛假指控。本次調查顯示，三分之壹的受訪者相信這壹說法。研究團隊得出結論稱：“若朝鮮如實說明其國內疫情狀況並接受外部援助，本可減少死亡人數，這是政府的嚴重過失。”朝鮮宣稱其在新冠疫情期間累計死亡人數僅為74人，並稱這是世界公共衛生史上前所未有的奇跡。崔智善 aurinko@donga.com