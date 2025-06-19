韓銀：韓國生活必需品價格遠超經合組織平均水平

韓國銀行指出，盡管消費者物價漲幅維持在2%水平，但民眾仍感物價高企的原因在於新冠疫情全球性大流行後生活必需品價格急劇攀升。18日，韓國銀行在《物價穩定目標運行情況檢查報告》中表示，今年上半年（1至6月）消費者物價與核心物價（剔除食品與能源）漲幅均在2%目標值附近波動。然而報告分析稱，因新冠疫情導致生活必需品價格已大幅上漲，家庭負擔顯著加重。與2019年末相比，上月消費者物價上漲15.9%，而生活必需品價格上漲19.1%，食品價格漲幅更達22.9%。韓國民生必需品價格相較主要國家亦處於高位。以2023年經合組織（OECD）國家衣食住價格為基準值100時，韓國服裝價格指數達161，食品為156，居住成本為123。尤其2021年至今年5月期間，以必需品為主的生活物價累計漲幅達19.1%，較消費者物價漲幅高出3.2個百分點。首都圈與地方房地產兩極分化加劇了居住成本壓力。韓國房價兩極化指數（全國房價與主要城市房價比率）逼近1.5倍，超越中國、日本等國。青年人口湧向首都圈推高需求，而需求萎縮的非首都圈住宅供應擴大，致使兩極分化加劇。截至今年3月，各地區實際居住成本中位值顯示：全國月均100萬韓元（約合人民幣5200元），首爾高達229萬韓元，較最低的全羅南道（49萬韓元）超出4.7倍。洪錫浩記者 will@donga.com