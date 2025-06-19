朝俄關係走近，特朗普變化無常……更加重要的“鄰居韓日”



韓國總統李在明17日在舉行七國集團（G7）峯會的加拿大會見日本首相石破茂時表示，“韓日關係就像共同使用前院的鄰居一樣”，表明了加強兩國間合作的意志。石破茂也表示，“今年是日韓邦交正常化60週年，是具有里程碑意義的一年”，決心進行穿梭外交等緊密溝通。據總統室透露，兩位首腦就妥善處理歷史問題、進一步擴大合作、建立面向未來的關係達成了共識。



韓日兩國首腦在李在明就任總統後的首次會談中承諾加強溝通和合作，從關係的連續性和穩定性來看是值得慶幸的事情。此前，兩國間只要政權更迭，政策就會發生變化等，存在頗多坎坷。特別是歷史問題總是拖後腿。李在明雖然對前任政府解決日本帝國主義強徵受害者“由第三方償還”的方法持批判態度，但從政策的一貫性角度出發，決定維持和發展關係，不能不說是一個好的開端。



更何況，在最近急劇變化的國際形勢下，韓日之間合作的必要性進一步增大。在各種地緣政治危機面前，兩國在相似的處境下就共同應對課題展開鬥爭。李在明和石破茂分別表示，“國際貿易環境和國際關係的困難正在加重”，“國際形勢真的變得非常嚴峻”，強調互補性合作也是因爲這個原因。



眼下，朝鮮和俄羅斯正在加強共生勾結。曾向俄羅斯侵略烏克蘭戰爭派遣超過1萬名特種部隊的朝鮮，現在決定趁着全面戰爭前夕的緊急中東局勢，追加派遣6000名工兵部隊和軍隊建設人員。作爲派兵的回報，朝鮮不僅通過糧食、石油等維持生命的手段，還通過獲得尖端軍事技術轉讓，加大了對周邊國家的威脅。這更需要韓日、韓美日的緊急合作。



韓日兩國還要克服特朗普第二屆政府上臺後美國引發的不確定性。眼下，特朗普總統的關稅炸彈需要同病相憐的應對，而且還要警惕今後朝鮮與美國直接交易、特別是只廢棄洲際彈道導彈的“小型交易”的可能性。在應對朝鮮核問題上，要與美國一起進一步加強三角合作，同時對特朗普二期令人眩暈的不可預測行爲，在共同的警戒心下建立合作的基礎。

