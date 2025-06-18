韓國國家競爭力排名下滑7個位次，跌至第27位

韓國國家競爭力排名在壹年內下滑7個位次。反映大企業競爭力等的企業效率領域所有評估項目的排名均出現倒退，拖累了整體排名。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）當地時間17日發布的《2025年國家（地區）競爭力評估結果》顯示，韓國在67個國家和地區中排名第27位。相比其在2024年評估中達到歷史最高排名第20位僅過去壹年，便下滑了7個位次。這是韓國自1997年被納入評估對象以來出現的最大跌幅。與香港地區（第3位）、臺灣地區（第6位）、中國大陸（第16位）等亞洲主要國家和地區的差距也進壹步拉大。IMD自1989年起，依據經濟表現、政府效率、企業效率、基礎設施等四大領域的20個項目進行評估並確定排名。國家競爭力下滑，企業效率惡化產生了重大影響。去年排名第23位的企業效率，今年下滑至第44位，下降了21個位次。企業效率領域所包含的“管理實踐”壹項跌至第55位，下滑27個位次；“勞動力市場”（下滑22個位次）、“態度與價值觀”（下滑22個位次）、“生產率”（下滑12個位次）等項目也均下滑超過10個位次。韓國總統辦公室發言人姜由楨當天在書面簡報中就排名下滑表示：“此次排名回落與去年整體經濟表現疲軟及引發暴亂事件的政治經濟不確定性對國家競爭力造成的負面影響密切相關。”姜由楨還表示：“計劃在跨部門層面進行系統性應對。”世宗=金秀研記者 syeon@donga.com