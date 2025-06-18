韓國消防員在美實施“教科書式救援”獲當地消防部門致謝

在海外受訓的韓國消防公務員，目睹美國高速公路交通事故現場後，迅速行動救助被困於翻覆車輛中的駕駛者，此事近日方獲披露。據韓國消防廳17日消息，當地時間13日22時50分許，美國科羅拉多州丹佛市附近的76號州際公路上發生交通事故。兩車相撞，導致壹輛紅色皮卡車被彈至空中，翻滾數次後翻覆。當時，結束訓練正返回宿舍的中央119救助本部所屬5名消防隊員目睹事故現場後，立即將所乘車輛停靠路邊，隨即展開現場救援。消防長李基坪（39歲）表示：“車輛彈起後，在我們所乘車輛前方20厘米處停下”，“大家如同約好壹般，同時跳下車去”。隊員們向911報警後，通過翻覆車輛的後窗進入車內，救出了已無意識和呼吸的70多歲男性駕駛者。盡管身著短褲且無救援裝備，無壹人有絲毫猶豫。隨後，他們在現場實施心肺復蘇術（CPR），展開緊急救援。參與救援的有中央119救助本部的消防長李基坪、片榮凡、趙仁成，消防校金英鎮以及全南消防本部的消防尉金具賢等5人。傷者最終未能恢復意識，但目睹救援現場的美國亞當斯縣消防局於15日通過官方社交媒體（SNS）表示：“韓國救援隊員迅速而冷靜的應對，是所有消防員都應效仿的教科書般的行為”，並傳達了謝意。該局補充道：“得益於快速的心肺復蘇術和現場控制，才得以開展有效的救援工作”。消防長李基坪17日在與《東亞日報》的通話中表示：“第二天，當地的消防員同事看到新聞後也稱贊不已”，“我們只是做了理所當然的事。”全慧珍記者 sunrise@donga.com