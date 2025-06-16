洛杉磯道奇隊所在的金慧成（26歲）在與韓國職業棒球聯賽Nexen隊（現Kiwoom隊）同期入團、亦是摯友的舊金山巨人隊李政厚（27歲）的美國職棒大聯盟（MLB）首次對決中略勝壹籌。金慧成於15日在美國加利福尼亞州洛杉磯道奇體育場舉行的MLB主場對陣舊金山隊的比賽中，作為第9棒二壘手首發出場。前壹日未出場的金慧成，在二局下半的首個打席便擊出左外野方向平飛安打，展現了良好的擊球手感。接著，在球隊以6比0領先的三局下半，金慧成在兩人出局三壘有人的情況下，面對舊金山隊第二任投手斯賓塞•比文斯，擊出壹支幹凈利落的中路適時安打。該球飛向中堅手李政厚防守區域。此後金慧成雖連續擊出強勁球，但均被接殺。此役貢獻4打數1安打1打點的金慧成，其打擊率小幅降至0.382。金慧成的隊友、“超級巨星”大谷翔平憑借多支本壘打為道奇隊奠定勝局。以第壹棒指定打擊身份首發出場的大谷翔平，在壹局下半和六局下半各轟出壹支陽春炮。大谷翔平在六局下半擊出的本壘打，是其自2018年在洛杉磯天使隊登陸大聯盟以來，歷經8個賽季後擊出的個人第250支本壘打。擊出賽季第25支本壘打的大谷翔平，距離MLB本壘打並列領先者阿隆•賈奇（紐約揚基隊）和卡爾•羅利（西雅圖水手隊•兩人均為26支）僅差1支。道奇隊先發投手克萊頓•克肖主投7局，被擊出3支安打，5次三振，無失分，以優異表現拿下個人賽季第2勝。截至前壹日仍與舊金山隊並列國家聯盟西區榜首的道奇隊，此役以11比5取勝，重新以壹個勝場的優勢領跑分區。作為舊金山隊首棒打者出場的李政厚，在壹局上半與克肖纏鬥8球後選到保送上壘，但在剩余四個打席中均未能上壘。本場取得4打數無安打的李政厚，其打擊率下降至0.266。姜泓求 windup@donga.com