僧侶赴修女院慈善食堂烤五花肉 宗教互助傳遞溫情

天主教運營的慈善食堂因肉類捐贈中斷，僧侶與信徒獲悉後捐贈五花肉並親自烤制分發，此善舉引發關註。以光州、全羅南道地區為活動基礎的佛教誌願團體“慈悲信行會”於12日訪問了位於光州市南區芳林二洞的慈善食堂“聖若瑟之家愛心食堂”，捐贈了20公斤五花肉和100公斤大米。隨後，他們現場烤肉，為100余名老人提供了午餐。“聖若瑟之家”是由天主教加裏達斯修女院自1998年起運營的免費供餐點，其運營不依賴政府或地方自治團體的餐費支持，僅依靠誌願者和捐贈者的捐助。慈悲信行會為佛教界誌願團體，自1999年起以光州為中心，持續開展面向低收入群體和弱勢群體的免費供餐、醫療支援、分享小菜等活動。該團體特別組建了名為“肉類特攻隊”的大學生誌願團隊，每月堅持親自探訪老人並為他們烤肉。此次訪問“聖若瑟之家”源於慈悲信行會得知該食堂難以繼續提供肉類菜肴的消息後主動伸出援手。在食堂擔任誌願者的光州市南區議會議員吳英順（音）近期向慈悲信行會表示“修女們為無法提供壹片五花肉而感到遺憾”，並請求幫助。慈悲信行會欣然應允，與“文彬精舍”誌願團隊共同籌辦了此次“肉類特攻隊”特別活動。活動當天，文彬精舍住持法空法師等8名信徒誌願者系上圍裙，親赴食堂烤制五花肉並布置餐桌。法空法師在老人面前精心烤肉，擔任了壹日廚師。老人們享用著溫暖的餐食，表達了感謝之情。法空法師表示：“超越宗教互相幫助是慈悲的實踐，希望壹頓餐食不僅是簡單的食物，更能成為慰藉與尊重之心。”慈悲信行會相關人士稱：“雖然有人表示是第壹次在教堂看到烤肉的僧侶，但所有人都笑容滿面，共享了溫暖心意。”愛心食堂相關人士表示：“今年物價大幅上漲，捐贈條件困難，肉類捐贈完全中斷。佛教界率先伸出援手，甚至親自為我們烤肉，這是第壹次。對超越宗教的溫暖分享深表感謝。”慈悲信行會表示，今後若有需要之處，將繼續不分宗教地提供支援。李亨胄 peneye09@donga.com