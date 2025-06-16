韓國政府將投入3000億韓元招募400名海內外AI融合領域博士後

在世界主要國家展開人工智能（AI）人才爭奪戰之際，韓國政府宣布將在5年間投入共3000億韓元，用於招募400名人工智能融合領域的國內外博士後研究員。此舉亦蘊含將唐納德•特朗普政府削減研究預算導致美國研究人員外流的局面，轉化為科技人才“回流”機會的意圖。近期日本政府也投入1000億日元（約合9500億韓元）緊急資金，加入爭奪離開美國的科研人才行列。科學技術信息通信部與韓國四大科學技術院（韓國科學技術院、蔚山科學技術院、大邱慶北科學技術院、光州科學技術院）15日表示，將在人工智能融合領域選定8個“創新核心研究團”，並招募400名國內外博士後研究員。政府表示，該項目目標是通過以博士後研究員為中心的集體研究，支持優秀青年研究人員的成長及其進入國內產學研研究生態系統。鑒於項目緊迫性，今年追加財政預算已劃撥300億韓元，後續5年將持續投入總計3000億韓元。通過該項目選拔的博士後研究員將獲得9000萬韓元年薪保障，並享有每人6000萬韓元的研究經費支持。政府計劃通過匹配研究團參與企業或其他研究課題等方式提供額外支持，確保優秀人才獲得高於海外的支持水平。政府認為，正如源自中國的“深度求索（DeepSeek）沖擊”所顯示的，博士後研究員是尖端技術研究的核心主體，因此決定積極擴大支持。科學技術信息通信部相關人士表示：“深度求索核心算法開發者的平均年齡層在20歲末至30歲初，他們在取得博士學位後2至3年便創造了研究成果。韓國社會存在將博士後研究員視為‘臨時職位’的強烈傾向，導致支持不足。”美國麻省理工學院（MIT）聘用的博士後研究員數量是終身教授人數的1.4倍，他們在最前沿研究中承擔核心角色。然而，韓國四大科學技術院聘用的博士後研究員數量僅相當於終身教授人數的壹半水平。此外，四大科學技術院博士後研究員的平均年薪僅為麻省理工學院的41%，現實情況是韓國博士學位獲得者赴美從事博士後研究等人才海外流失現象嚴重。四大科學技術院將於18日（當地時間）起在美國波士頓（哈佛大學與麻省理工學院所在地）啟動當地博士後研究員招聘說明會，20日轉至紐約，23日前往矽谷。相關內容將在《自然》、《科學》等全球學術期刊及招聘平臺領英進行宣傳，同時計劃利用海外參與合作機構、韓裔科學技術者網絡（KOSEN）、海外韓國科學技術者協會及韓裔學生會等渠道。張恩智記者 jej@donga.com