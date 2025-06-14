托特納姆熱刺任命弗蘭克為新任主帥 孫興慜去留引關註

孫興慜（33歲）所屬的托特納姆熱刺足球俱樂部任命托馬斯•弗蘭克主教練（52歲•照片）為球隊新任主帥。圍繞可能轉會的孫興慜的去留問題也備受關註。托特納姆熱刺足球俱樂部13日通過俱樂部官網宣布：“已與在布倫特福德足球俱樂部持續展現出色執教能力的弗蘭克主教練簽約至2028年。”丹麥籍的弗蘭克主教練於2016年作為助理教練加盟當時身處英格蘭足球冠軍聯賽（第二級別）的布倫特福德足球俱樂部，由此開始了在英格蘭聯賽的執教生涯。2018年成為主教練的他，在2021年率領布倫特福德隊升入英格蘭足球超級聯賽（頂級聯賽），其領導能力獲得認可。這是布倫特福德隊自1946-1947賽季以來時隔74年重返頂級聯賽。在剛剛結束的2024-2025賽季英超聯賽中，布倫特福德隊位列第10位，排名高於托特納姆熱刺隊（第17位）。托特納姆熱刺足球俱樂部於7日解雇安熱•波斯特科格魯主教練（60歲）後，開始尋找新帥。在波斯特科格魯主教練指揮下，托特納姆熱刺隊雖於上月22日登頂歐足聯（UEFA）歐洲聯賽冠軍寶座，但在英格蘭足球超級聯賽中僅排名降級區（第18至20位）之上。托特納姆熱刺足球俱樂部解釋任命背景時稱：“弗蘭克主教練是聯賽中最具創新精神的主帥，其管理球員的能力也極為出色。”與過度依賴固執的進攻導向型戰術的波斯特科格魯主教練不同，弗蘭克主教練被認為擁有根據比賽情況靈活變換戰術的卓越能力。據英格蘭足球超級聯賽官方數據，弗蘭克主教練執教布倫特福德隊期間，在英超聯賽比賽中使用過的陣型多達9種。弗蘭克主教練在接受英國廣播公司（BBC）采訪時，曾將自己比作經營高級餐廳的“行政總廚”。他表示：“行政總廚必須引領二十多位廚師（球員們）各自實現其理念與食譜。”隨著球隊掌舵人更叠，隊長孫興慜的去留也成為關註焦點。孫興慜與托特納姆熱刺足球俱樂部的合同將於明年6月到期。托特納姆熱刺隊若想收取轉會費，則需在此之前促成孫興慜轉會。英國媒體報道稱，阿爾納斯爾（利雅得勝利）等沙特阿拉伯球隊有意引進孫興慜。《足球倫敦》報道稱：“弗蘭克主教練的首要任務是與孫興慜直接對話，決定其未來。”孫興慜在10日結束與科威特隊的2026年北美世界杯亞洲區第三輪預選賽後表示：“我的合同還有期限。最好再觀望壹下事態發展。”為參加2025年“Coupang Play系列賽”而訪韓的托特納姆熱刺隊，將於8月3日在首爾世界杯體育場對陣同屬英超聯賽的紐卡斯爾聯隊。鄭允喆 trigger@donga.com