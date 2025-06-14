李在明會見經濟界人士：“經濟的核心是企業”

李在明總統13日邀請五大集團總裁及六大經濟團體負責人到總統室舉行座談會，並表示：“最終國民生計問題的核心就是經濟，經濟的核心就是企業。爲了能讓各企業對經濟增長髮展作出貢獻、做好自己的事業，政府最重要的是予以積極支援和協助。”據多名與會人士透露，李在明當天對與會者表示：“作爲總統的5年裏，我也會努力在其他領域竭盡全力，但我認爲最重要的是搞活經濟。只要搞活經濟，總統就會得到幹得好的評價。”此次座談會是在李在明就任總統9天后首次與經濟界見面。三星電子會長李在鎔、SK會長兼大韓商工會議所會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG代表具光模、樂天集團會長辛東彬等五大集團總裁出席了座談會。與大韓商會會長一起，出席的還有韓國經濟人協會會長柳鎮、韓國經營者總協會會長孫京植、韓國貿易協會會長尹鎮植、中小企業中央會會長金基文、韓國中堅企業聯合會會長崔鎮植等。李在明就韓美貿易談判強調：“將通過實用、靈活的貿易政策全力應對危機。”總統室發言人姜由楨表示：“對於美國的關稅措施，6日與美國總統特朗普通話時決定儘快達成兩國都滿意的協議，因此將進一步加快實務磋商。”據總統室透露，李在明還表示：“將強調政府和企業共同發展的‘團隊精神’，積極支持我國企業成長，在世界市場上競爭。”李在明就援助企業表示，“將果斷地整理不必要的、行政上圖便利的規制”，強調了“規制合理化”。他：“只要對國家經濟有幫助，我們都會竭盡全力。對於規制合理化問題，我們也會下大力氣。”李在明在就任第一天就表示：“爲了保障有創意、有能動性的企業活動，將把限制規定改爲‘負面’。”負面是指不是法律禁止的即是允許的規制方式。李在明在座談會上就中小企業界對韓朝經濟合作可能性的期待表示：“中斷對朝擴音廣播後，朝鮮方面停止了迴應，我們需要的不就是這種氛圍嗎？”三星電子會長李在鎔表示：“以總統的領導爲中心，如果民官齊心協力，此次經濟危機也一定能夠克服。三星將如期履行預定的國內投資和僱傭，盡全力克服困難的經濟狀況。”SK集團會長兼大韓商工會議所會長崔泰源表示：“總統和新政府在協調貿易產業政策方面也會有很多苦惱。企業也會與政府一起面對面，爲摸索解決方法貢獻力量。”朴勳相記者、朴鍾民記者 tigermask@donga.com、blick@donga.com