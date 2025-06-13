李政厚連續兩場擊出三壘安打 躋身MLB國家聯盟三壘安打榜第五位

“風之孫”李政厚（27歲•舊金山巨人隊）在美國職業棒球大聯盟（MLB）中連續兩天擊出三壘安打。李政厚在12日客場對陣科羅拉多洛基隊的比賽中，作為先發第壹棒中外野手出場，憑借1支三壘安打和2次四壞球保送，共3次上壘並得到3分。舊金山巨人隊以10比7獲勝，豪取七連勝。在第壹局上半的首個打席，李政厚通過四壞球保送上壘，並在威利•阿達梅斯擊出本壘打時跑回本壘，為球隊拿下首分。在第三局上半的第二個打席，李政厚將對方先發投手凱爾•弗裏蘭壹記時速148公裏的快速球拉打至右外野方向，形成安打。在球滾向右外野手身後圍墻之際，李政厚輕松跑上三壘。隨後，他憑借阿達梅斯的犧牲高飛球跑回本壘，將比分改寫為3比0領先。在比分被追至7比6的第九局上半局，李政厚面對傑克•阿爾格諾斯獲得四壞球保送，隨後又借助阿達梅斯的二壘安打和威爾默•弗洛雷斯的犧牲高飛球，拿下本場比賽個人的第3分。李政厚在前壹天同壹場地對陣科羅拉多洛基隊的比賽中，也在第壹局上半的首個打席，面對對方先發投手卡爾森•帕爾默奎斯特擊出壹支越過中外野手頭頂的三壘安打。李政厚以本賽季累計4支三壘安打，並列美國職棒大聯盟國家聯盟第五位。該榜單首位是亞利桑那響尾蛇隊的科爾賓•卡羅爾，目前他共擊出8支三壘安打。趙英宇記者 jero@donga.com