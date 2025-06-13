韓國聯合參謀本部：“12日沒有聽到朝鮮對韓噪音廣播”……揚聲器等設備不予拆除

在韓國政府11日全面停止對朝鮮擴音廣播的情況下，朝鮮也從12日起停止了被稱爲“鬼聲”的對韓噪音廣播。韓國總統李在明當天表示：“將停止消耗性的敵對行爲，恢復對話與合作。”韓國聯合參謀本部表示：“12日沒有聽到朝鮮的對韓噪音廣播。”據悉，朝鮮的對韓廣播在韓國中止對朝擴音廣播約10小時後，於12日午夜前後停止。朝鮮中斷對韓廣播距離去年7月朝鮮對韓散發“垃圾氣球”導致尹錫悅政府重啓對朝擴音廣播後1年左右時間。不同於韓國對朝擴音廣播編制新聞、音樂、天氣等多種節目，朝鮮對韓廣播播放的是削鐵的聲音、哭聲等奇怪的噪音。韓國對朝擴音廣播包括中間休息時間在內，從上午6時到晚上10時播放，但朝鮮對韓廣播則不分深夜和凌晨，24小時不定期地向邊境地區人口密集地區的江華等地播放。對此，居民們一直訴說着精神上的痛苦。對於朝鮮停止對韓廣播，韓國統一部官員表示：“朝鮮的迴應減輕了邊境地區居民的痛苦。這爲緩解韓朝軍事緊張、恢復相互信任提供了有意義的契機。”不過，韓國政府內部出現了“難以確定朝鮮是否會繼續採取緩和緊張的措施”的慎重論。韓國統一部一官員表示：“已經過去了一天左右，有必要繼續關注。”據悉，朝鮮在停止廣播的同時，並未拆除揚聲器等廣播相關設備。對此，也有分析認爲，這是向韓國傳達了隨時可以重啓對韓廣播的信息。朝鮮國務委員長金正恩在2023年底宣佈“敵對兩國論”，將南北（韓朝）關係定性爲敵對交戰國關係，並採取了在非軍事區內埋設地雷等物理性斷絕措施。因此，有人認爲，期待此次措施不僅能緩和邊境地區的緊張局勢還能改善韓朝關係還爲時尚早。李在明當天由總統政務首席祕書禹相虎代讀的“六·一五首腦會談25周年紀念儀式”上致賀詞時表示：“韓朝首腦會面，爲實現韓半島和平統一而做出的25年前的承諾，在隔絕、緊張和不信任加深的今天，是絕對不能忘記的歷史教訓。我們將努力盡快恢復中斷的韓朝對話渠道。”有分析認爲，李在明競選公約之一的恢復《九·一九南北軍事協議》的措施也可能由韓國政府率先實施。軍事協議上禁止敵對行爲的軍事分界線以南5公里內的射擊場及西北島嶼的炮擊訓練有可能被禁止。但韓國軍方人士表示：“本月中下旬還在相關地區進行計劃訓練，計劃沒有變動。”據悉，由於朝鮮仍然有可能進行導彈挑釁，韓國政府將根據朝鮮的動向慎重決定追加措施。孫孝周記者、申娜莉記者 hjson@donga.com、journari@donga.com