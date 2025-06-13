機器狗“斯波特”表演刀群舞 獲評委全票通過

當地時間10日，在美國全國廣播公司（NBC）熱門綜藝節目《美國達人秀》（AGT）舞臺上，現代汽車旗下機器人子公司波士頓動力（Boston Dynamics）的5臺四足行走機器狗“斯波特（Spot）”驚艷亮相。隨著英國搖滾樂隊皇後樂隊的熱門歌曲《現在別阻止我》（Don‘t Stop Me Now）響起，機器人整齊劃壹地擺動身軀展開刀群舞表演。它們時而聚攏時而分散，左右律動間牢牢抓住觀眾視線。尤其引人註目的是，機器狗的頭部動作仿佛配合歌詞進行口型同步，引發熱烈反響。表演過程中出現突發狀況：持續35秒的完美群舞中，壹臺機器人突然停滯蹲坐。其余四臺冷靜完成剩余1分多鐘的演出，觀眾報以狂熱歡呼與起立鼓掌。評審環節中，當波士頓動力公司研究員登臺時，評委指著故障機器人詢問“能否修復”。研究員回應：“當然可以。波士頓動力秉持‘造、毀、修’的理念。”話音剛落，蹲坐的“斯波特”仿佛聽懂指令般起身續舞，觀眾席爆發出更熱烈的喝彩。有評委表示“此景前所未見”，四名評委齊聲喊出“通過（Yes）”給予盛贊。根據規則需獲三票以上“通過”方可晉級，本次演出實現全票通關。壹位評委評價：“故障反而凸顯價值，它昭示了這種高難度表演的技術復雜性”，高度肯定其技術完成度。波士頓動力公司說明：“通過專為舞蹈動作開發的軟件，實現了流暢且富有情感的表現。”業界評價稱，此次表演超越單純娛樂範疇，展現了智能機器人在未來產業現場與人類協作的可能性。現代汽車擬於今年底將人形雙足機器人“阿特拉斯”投入整車生產線。金在亨 monami@donga.com