韓國軍方對朝擴音廣播在重啓一年後中斷

韓國政府時隔一年全面中斷了從去年6月起重啓的對朝擴音廣播。李在明總統在競選過程中曾公開表示將爲緩解韓朝緊張而“中斷擴音廣播”，就任一週後兌現了公約。也有人認爲，這是韓國政府首先向朝鮮發出改善敵對的南北（韓朝）關係的信息。據執政黨及政府消息人士11日透露，韓國軍方當天下午中斷設置在前方戰線上的固定式擴音廣播。據悉，這是根據總統室的方針作出的決定。軍方當天表示：“爲了恢復南北關係的信任和履行對韓半島和平的國民公約，根據上級指示停止了擴音廣播。”在尹錫悅政府時期的去年6月，韓國政府召開緊急國家安全保障會議常任委員會，決定時隔6年重啓對朝擴音廣播。在朝鮮持續飄送“垃圾氣球”的情況下，韓國在停止“九一九南北軍事協議”效力的同時，又拿出了針對朝鮮的心理戰手段。此後，韓國軍方每天通過能傳送10-30公里的擴音器，宣傳韓國的發展狀況，抨擊“金氏一家三代世襲”以及朝鮮的人權實態，並播放韓流等對朝鮮心理戰廣播（自由之聲）。據悉，李在明政府上臺後，總統室在一直在討論中斷擴音廣播的時間和方式等。一直以尊重“言論自由”爲由消極應對向朝鮮散發傳單的統一部9日要求停止民間團體停止發送，韓國軍方當天又中斷了擴音廣播，爲緩和南北緊張局勢採取了先發行動。據悉，人們原先預計韓國政府會在完成外交安保主要人選後通過國家安保會議作出相關決定，政府全面中斷擴音廣播，還考慮到了朝鮮針對韓方廣播採取的迴應導致邊境地區居民長期遭受噪音困擾的情況。朝鮮在韓國政府恢復擴音廣播一個多月後，從去年7月起用擴音器向韓方播放機械聲等噪音。此外，其中也反映了作爲韓方重啓擴音廣播的契機——朝鮮飄送“垃圾氣球”——自去年11月以來一直處於中斷狀況。據悉，每天從上午6點到晚上10點對朝進行廣播的軍方，在去年12月3日緊急戒嚴之後的今年初開始，考慮到軍隊將士的疲勞和廣播效果等因素，撤回了移動式擴音器。據悉，韓國軍方目前擁有24個固定式擴音器和16個移動式擴音器，共40個。據悉，韓國軍方原計劃在2023年底朝鮮軍隊根據國務委員長金正恩的“敵對兩國論”基調重啓前方對南切斷作業的今年春天，投入移動式擴音器，但最近停戰線一帶的朝鮮軍隊作業處於中斷狀態。申圭鎮記者、孫孝週記者 newjin@donga.com、hjson@donga.com