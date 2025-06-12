美國國防部：“亞太同盟國應增加防衛費……不允許中國進行戰爭準備”

美國爲了落實特朗普總統第二屆政府的國防政策基調，開始着手製定國防戰略方針，再次要求其同盟參與對中國的軍事施壓。有分析認爲，美國雖然沒有直接提及韓國，但通過強調“亞洲國家增加國防開支的必要性和美軍最大限度的靈活性”，明確表現出了重新調整駐韓美軍作用的意志。美國國防部政策副部長埃爾布里奇·科爾比當地時間10日在社交媒體X（以前的推特）上表示，“今天早晨，國防部長在衆議院預算委員會上就特朗普政府的國防優先順序和2026財年國防預算作了重要證詞”，摘錄並上傳了國防部長赫格塞思國會書面答辯的主要內容。科爾比強調，赫格塞思5月底在新加坡舉行的亞洲安全會議“香格里拉對話”上發表的"亞太同盟應大幅增加防衛費”的發言。赫格塞思在答辯中表示：“北京（中國）正在印度太平洋準備戰爭。如果中國實現這一目標，將阻止美國的再工業化，威脅美國經濟。這樣的事情絕對不能發生，美國國防部不會允許。”實際上，中國海軍運用的兩艘航空母艦“遼寧”號和“山東”號7日首次越過南中國海，與護衛艦一起進入了西太平洋菲律賓海域。分析認爲，中國海軍進軍菲律賓海域，是超越美國構築的戰略防禦線、行使海上權限的炫耀性挑釁。中國航母離開後，美國核動力航母“尼米茲”號9日抵達南中國海。預計美國今後也會認爲中國的威脅是實際且迫在眉睫的，提高施壓力度。赫格塞思10日在國會上表示：“爲了國土防禦這一首要任務，幾乎沒有比核威懾更重要的了。將保障美軍‘最大限度的靈活性’，加強與同盟的合作，在印度太平洋全境迎接中國的挑戰。”即，通過加強美軍的前沿部署、擴大與同盟的聯合軍演及軍事合作、加強核遏制力等來應對中國的軍事挑戰。分析認爲，赫格塞思所稱的“最大靈活性”是指，在美軍及同盟軍事力量的運用上，將確保最大的戰略靈活性。即，美國不會將美軍固定部署在一個地區或限定在特定任務上，而是會擴大選擇範圍，以便迅速應對中國的挑戰。特朗普政府內外提出的裁減駐韓美軍乃至重新調整作用符合這一基調。也就是說，美軍的任務和作用不僅侷限於應對朝鮮威脅的韓半島防衛，還將投入臺灣等附近地區的軍事威脅狀況中。實際上，科爾比在任命之前就曾表示，應該把駐韓美軍的作用從對朝防禦轉變爲遏制中國，並由韓國自行負責防禦。申나리 journari@donga.com