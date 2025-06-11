金慧成在賽季首次“迷妳韓日對決”中擊出二壘安打

金慧成（26歲•洛杉磯道奇隊）在賽季首次“迷妳韓日對決”中擊出追平比分的二壘安打，將個人打擊率維持在四成以上。金慧成於10日對陣聖叠戈教士隊的美國職業棒球大聯盟（MLB）客場比賽中，以第九棒中外野手身份首發登場，取得3打數1安打1打點的數據。連續三場比賽擊出安打的金河成將賽季打擊率提升至0.410（61打數25安打）。首打席擊出遊擊方向高飛球、次打席揮棒三振出局的金慧成，在第五局上半道奇隊5比6落後、兩出局二壘有跑者時迎來第三打席。此時聖叠戈教士隊由松井裕樹（30歲）登板投球。這名左投手效力樂天金鷲隊至2023年，保持著日本職業棒球最年輕200次救援成功紀錄。以揮空首球開啟打席的金慧成，面對松井投出的第二球——時速143公裏的內角滑球，再度揮動球棒。沿壹壘邊線滾動的擊球直沖右外野圍墻角落。在金慧成跑至二壘期間，二壘跑者馬克斯•芒西（35歲）奔回本壘得分，雙方戰成6比6平。盡管金慧成面對左投擊出長打，但道奇隊教練組堅持采用“左右投打配對調度”。當金慧成於第八局上半上場打擊時，聖叠戈教士隊換上左投手阿德裏安•莫雷洪（26歲）。對此道奇隊撤下金慧成，啟用右打者恩裏克•埃爾南德斯（34歲）代打。埃爾南德斯最終揮棒三振出局，道奇隊未能追加得分。九局戰罷雙方仍以6比6僵持不下。比賽進入延長局後，道奇隊在第十局上半攻下2分，最終以8比7險勝對方。趙英宇記者 jero@donga.com