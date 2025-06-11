韓國K2坦克對波蘭二次出口在即 規模或達9萬億韓元創歷史新高

因12•3緊急戒嚴令事件和技術轉讓問題而延期的現代羅特姆（Hyundai Rotem）與波蘭之間的K2坦克二次出口合同，預計最快將於本月內簽署。10日，據軍工行業及相關當局透露，涉及180輛K2坦克的對波蘭出口合同已臨近簽署。出口規模約為9萬億韓元（約合人民幣472億元），預計將成為韓國軍工產業史上單壹出口合同金額之最。在出口的180輛坦克中，110余輛將由現代羅特姆在韓國生產並出口，其余部分則由波蘭國有軍工企業波蘭國防集團（PGZ）在當地生產。在此過程中，現代羅特姆將向波蘭轉讓部分K2坦克技術。此前，波蘭政府於2022年7月與韓國簽署了總價值約30萬億韓元的坦克、自行火炮、戰鬥機等裝備引進框架協議。現代羅特姆與波蘭於當年8月簽署了價值約4.5萬億韓元的首批K2坦克出口合同，據此，韓國將在今年年底前向波蘭交付180輛國內生產的坦克。二次合同原定於去年年底簽署，但因波蘭政權更叠、技術轉讓範圍等問題，談判遭遇困難。加之去年年底韓國國內發生緊急戒嚴令事件，導致合同簽署推遲了約6個月。此次即將簽約的K2坦克是性能較原有型號有所改進的出口型坦克。因此，雖然二次出口數量與首批同為180輛，但金額卻躍升至約兩倍。金炯民記者 kalssam35@donga.com