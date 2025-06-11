像白宮西翼一樣，總統辦公室和祕書室採用“水平型溝通”結構

“因爲總統辦公室和祕書室太遠，所以去向總統報告的時候只能坐車去。花費這麼長的時間，很多時候不直接面對總統，而是通過電話進行報告。”曾擔任朴槿惠政府政務首席祕書和宣傳首席祕書的前新國家黨（國民力量黨前身）代表李貞鉉就青瓦臺空間結構表示：“工作效率、效率、內部溝通存在問題。”總統辦公室所在的主樓和祕書樓與民一至三館的距離爲600米，總統和幕僚團之間的溝通非常困難。因此，前總統盧武鉉、李明博經常在與民一館臨時辦公室工作，前總統文在寅就任後在與民一館正式安排辦公室工作。但是，這也存在總統和主要幕僚團不能在一個空間工作、分散到3個祕書樓的侷限性。歷屆政府雖然切身感受到了重新整頓青瓦臺空間的必要性，但在準備代替空間和確保國會預算方面也遇到了困難，因此未能進行嘗試。相反，李在明政府首先在龍山開始辦公，而且在國會擁有過半數議席，因此有利於預算協商。另外，青瓦臺空間和預定於下月竣工的政府首爾大廈昌成洞分館也可以使用。曾在李明博政府擔任總統室長的京畿道教育監任太熙表示：“當時向李明博總統建議重建青瓦臺，但他認爲對國政運營沒有幫助，所以沒能推進。希望李在明能一併考慮以後的總統，確保預算。”●文在寅雖然來到祕書樓，但未能建立水平結構文在寅是第一位乾脆不使用青瓦臺本館的辦公室，而是在與民一館3樓設立辦公室的總統。與民一館是盧武鉉認爲本館與祕書樓相距過遠而而新建的簡易辦公室建築。文在寅在與民一館2樓設有總統祕書室長室，1樓設有政務首席室，還在與民二館安排了政策室長下屬的首席祕書室，在與民三館安排了國家安保祕書室等。由此，總統和幕僚團之間的距離雖然進一步縮小，但最終未能建立水平型實時溝通結構。這是因爲，總統和祕書室室長等不在同一層，剩下的幕僚團分散在其他建築物裏。這與美國西翼以總統辦公室爲基準，副總統室、祕書室長室、發言人室等一字排開形成鮮明對比。此外，對於建成超過50年的與民二館（別館）、與民三館（東別館），從十幾年前開始有人提出有必要進行改造或重建。與民二館和與民三館分別於1969年和1972年竣工，建築物陳舊到極點，已經獲得了安全診斷D等級。曾在文在寅政府擔任國民溝通首席祕書的朴洙賢議員表示：“與民二館和與民三館是不考慮效率建造的，在業務上非常不便。”曾擔任李明博政府外交安保首席祕書的韓半島未來論壇理事長千英宇也表示：“與民二館、三館在外賓面前顯得有些難爲情，可能是韓國公共建築中最破舊的建築。”●有必要合併總統辦公室和祕書樓新建由此，政界正在討論將與民二館、三館進行統合重建，建立總統辦公室和祕書室合二爲一的建築物的方案。再加上附近的與民一館和警衛室建築物，一次性重建的方案也被提了出來。也就是說，不要再在本館設立總統辦公室，而應將其利用爲迎接首腦會談或禮賓等外賓的空間。任太熙表示：“應該拆除祕書室和警衛室，建造總統辦公室和祕書室合併的建築。”千英宇表示：“爲了應對朝核，應該在新建的建築中加入掩體功能，以便在發生緊急情況時也能正常工作。”此外，還出現了對與民二館、三館進行改造後，連同與民一館將3棟樓用空中走廊連接在的想法。還有人提出了改造青瓦臺本館，準備核心幕僚團空間，在本館旁邊空地上新建祕書樓的方案。慶熙大學未來文明院教授安秉鎮（音）表示：“祕書室長等核心幕僚應該在總統開門喊一聲就能馬上聽到的距離。希望在辦公室的沙發上，幕僚們能坐在一起，形成無拘無束的討論環境。”有些人指出，總統和幕僚團的溝通與建築物等空間結構無關，是取決於總統意志的問題。尹錫悅前總統的情況是，所有職員都入住10層樓的龍山總統室，並在2樓安排了主辦公室和祕書室長室等。還有人指出，青瓦臺曾象徵權力，具有孤立的形象，因此應該摸索打破這一形象的方案。李貞鉉說：“應該不讓人對於重新進駐青瓦臺就喚起原有不良看法的方案。”趙權亨記者 buzz@donga.com