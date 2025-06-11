傳謠賺錢的油管博主們再也無法躲藏



就像在沒有閉路電視的衚衕裏頻繁發生暴力事件一樣，犯罪發生在可能發生的地方。獲利大、被發現危險小的地方會成爲犯罪現場。通過散佈名人謠言來提高點擊率的惡性油管博主越來越多，這很大程度上也是因爲“高收益低危險”的生態系統。這些蒙面油管博主們即使一再侵害名譽，也一直迴避訴訟。因爲要想要求賠償損失，必須有發送訴狀的地址，如果要進行調查，就要指定加害者，但無法知道其身份。瞭解他們個人信息的谷歌是外國企業，韓國公共權力夠不着，總公司所在的美國並不處罰名譽毀損，因此很難進行合作調查。在這種死角地帶，惡性油管博主們吸引了數百萬訂閱者，創收上億韓元。



油管頻道“脫德收容所”的運營者朴某（37歲）用賺來的錢買了房子。朴某發佈女子組合歌手張元英等藝人的私生活虛假謠言、侮辱她們人性和外貌的節目播出2年多來，其收益僅曝光就超過了2億韓元。除了點擊率收益外，朴某還募集了月會費最多60萬韓元的收費會員。朴某不顧受害者的公開警告，遮住臉繼續做節目。朴某似乎自信谷歌會護他到底，但最終是徒勞的信任。



張元英的律師窮追不捨。在尋找打開谷歌的方法時，利用了美國法院的“發現制度”。這是審判前訴訟當事人交換信息的程序，也可以向案件相關的第三方要求信息。以此爲根據，律師向谷歌要求提供朴某的個人信息，美國法院接受了這一要求。與剛開始只提供IP地址的谷歌歷經拔河，最終得到了名字和地址。雖然連這個也擔心是不是虛假信息，但經過確認居民登記抄本後，時隔1年多終於找到了朴某。



朴某去年出現在法庭上，全身被黑色衣服和帽子遮得嚴嚴實實，還戴上了口罩。爲了應對攝像機的洗禮，朴某還準備了雨傘。朴某恣意傳播摻雜虛假信息的受害者隱私，卻死命保護自己的隱私。朴某在法官面前主張：“這是爲了大衆的知情權而進行的公益性廣播。我只是以爲在網絡留言中看到的內容都是真的才那麼說，並沒有誹謗的目的。”朴某通過人格殺人賺取了鉅額資金，卻要談論知情權和公益，這在法院是根本行不通的。



朴某在刑事審判中被判有期徒刑2年，緩期3年執行，最近在民事審判中也被判賠償張元英和所屬公司各5000萬韓元。犯罪所得的2億多韓元被追繳，所購買的房地產也被查封。除了張元英之外，其他受害藝人的官司也接連進行，朴某不僅吐出了通過油管賺取的收益，還額外付出了數億韓元的代價。



脫德收容所事件是惡性油管博主犯罪生態界出現裂痕的第一個事例。以此爲契機，隱藏在匿名面具後面進行厭惡生意的“PPKKa”等其他油管博主也以類似的方式被鎖定身份，面臨法律的審判。只有對這些主要針對名人的名譽毀損犯罪者處以身敗名裂的刑罰，才能防止傷害擴散到普通人身上。雖然通過油管等社交媒體等全球平臺的新型犯罪正在增加，但是就像不久前“電報”決定向調查機關提供犯罪者信息一樣，加害者隱藏的地方也會越來越窄。雖然要走的路還很長，但世界正在成爲受害者們鼓起勇氣去戰鬥的世界。

