李在明結束與美日中首腦的通話……要超越“走鋼絲”，進行堂堂正正的外交



李在明總統10日在與中國國家主席習近平的首次通話中表示：“希望韓中兩國在互惠平等的精神下，經濟、安保、文化、人員交流等多方面推進活躍的交流與合作。”習近平表示，“要尊重彼此核心利益和重大關切，推動雙方沿着正確軌道發展”。兩國首腦決定共同努力，提高兩國人民的友好感情，創造能夠切身感受到的合作成果。



李在明和習近平的通話，是繼美國總統特朗普和日本首相石破茂之後的第三次通話。這是根據“以韓美同盟爲基礎”“鞏固韓美日合作”“穩定管理韓中關係的新政府”爲內容的“以國家利益爲中心的實用外交”基調，自然進行的通話順序。但是，圍繞其“謝謝”等言辭引發的爭議和由此產生的親中國形象，給李在明外交的第一步帶來了不小的負擔，這也是事實。



也許正因如此，在與習近平的通話中，李在明在沒有“大韓民國外交的基礎是韓美同盟”“韓日關係的重要性日益增強”等外交修辭的情況下，平靜地要求進行交流與合作，反而引人注目。因此有人分析說，這是不是爲了消除親中形象而調整語氣。因爲就在幾天前，李在明當選總統後，美國白宮突然作出“擔心中國的影響力”的反應，與特朗普的通話也被推遲，出現了各種擔憂的聲音。



在美中霸權競爭的縫隙中，韓國早已面臨考驗。韓國外交的中心只能是美國。但是也不能忽視最大貿易國鄰國中國。在鞏固與美國同盟關係的同時，也不能與中國脫節。美國發出警告，不會容忍安保領域與美國合作、經濟領域與中國合作的“安美經中”。



前任兩屆政府分別提出“均衡外交”和“價值觀外交”，但都暴露出了走鋼絲式的低姿態外交或僵硬的單向直行外交的侷限性。在世界陣營的對抗中，特朗普政府這一特殊的超級大國動搖現有秩序，最近的國際局勢對韓國外交來說，不僅是危機，同時也是機會。應該起到橋樑作用，而不是被迫做出兩端選擇。爲了共同建立新的國際秩序的中堅國家外交，最重要的是要堂堂正正、靈活。

