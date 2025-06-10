韓國足球隊今日挑戰16年來首次預選賽不敗紀錄

成功連續第11次晉級世界杯決賽圈的韓國足球隊，將挑戰16年來的世界杯預選賽不敗紀錄。由主教練洪明甫（56歲）率領的韓國國家男子足球隊將於10日下午8時在首爾世界杯體育場迎戰科威特隊，進行2026年美加墨（又稱北中美）世界杯亞洲區預選賽第三階段B組最後壹場第10輪比賽。在6日與伊拉克隊的第9輪比賽中以2比0取勝的韓國隊，以19分（5勝4平）穩居小組頭名，並已鎖定小組前兩名直接晉級決賽圈的資格。這是因為在還剩壹場比賽的情況下，球隊已領先第三名伊拉克隊（12分）7分。韓國隊即使戰平科威特隊，也將以小組第壹身份結束第三階段預選賽。截至9日，排名第二的約旦隊積分為16分。從第二階段預選賽（5勝1平）算起，在預選賽中保持連續15場不敗（10勝5平）的韓國隊，正力爭自2009年6月結束的2010年南非世界杯亞洲區預選賽以來，時隔16年再次以不敗戰績晉級決賽圈。韓國隊在南非世界杯預選賽第三階段和最終階段比賽中，以總成績7勝7平晉級決賽圈。在第三階段預選賽9場比賽中未嘗壹勝的科威特隊（5平4負）已確定小組墊底（第6位）。洪明甫主教練計劃在與科威特隊的比賽中積極啟用2000年後出生的年輕球員。他表示：“打算考察年輕球員的潛力。”在此前第三階段預選賽7場比賽中均替補出場並打入3球的前鋒吳賢揆（24歲•亨克俱樂部）、貢獻1個進球和2次助攻的中場球員裴峻浩（22歲•斯托克城俱樂部）能否首發出戰備受關註。韓國國家足球隊的助威團體“紅魔”將在與科威特隊的比賽中，與觀眾壹起進行拼字助威活動。拼字內容為“WE大韓”，寓意連續第11次晉級世界杯決賽圈是球員與球迷團結壹心取得的偉大成就。鄭允喆 trigger@donga.com