統一部改變立場，“對向朝鮮散發傳單表示遺憾，強烈要求停止”

統一部對最近部分團體向朝鮮散發傳單表示遺憾，並要求停止。這與尹錫悅政府時期的2023年儘管憲法法院判決違憲、仍以尊重“言論自由”爲由消極應對形成了鮮明的對比。有分析認爲，在強調緩和南北（韓朝）緊張關係的李在明政府上臺後，統一部改變了立場。統一部發言人具炳三9日在例行記者會上表示：“拉北（被朝鮮強行帶走）人員受害家屬聯合會不顧統一部要求剋制，4月27日、5月8日、6月2日三次散發傳單，對此表示遺憾。這可能會造成韓半島局勢緊張，威脅邊境地區居民的生命安全，所以強烈要求停止散發傳單。”他還說：“今後將與相關機關、團體等緊密溝通，支援遵守災難安全法、航空安全法等現行法律上散發傳單的規定，並積極協助國會討論南北關係發展法等修正案。”統一部要求停止向朝鮮散發傳單是自2023年憲法法院作出判決以來的第一次。尹錫悅政府沒有要求剋制散發傳單。政府消息靈通人士就統一部發表的立場表示：“與總統室進行了緊密的溝通。”此前，李在明在總統候選人時節曾宣佈要推進中斷對朝傳單和韓朝擴音器等，緩解邊境地區的緊張氣氛，營造和平氛圍的公約。他在4日的就職演說中表示：“將打開與朝鮮溝通的窗口，通過對話合作構築韓半島和平。”申나리 journari@donga.com