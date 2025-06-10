韓日首腦通話25分鐘，強調韓美日三方合作

韓國總統室表示，李在明總統和日本首相石破茂9日首次通電話，一致同意“以相互尊重、信任和負責任的態度爲基礎，建立更加堅固和成熟的韓日關係”。在迎來韓日邦交正常化60週年之際，兩國首腦就加強韓日合作達成了共識。總統室發言人姜由楨表示，李在明在當天的通話中表示：“在今天的戰略環境下，韓日關係的重要性進一步增大。希望韓日兩國能夠從相互國家利益的角度出發，共同應對未來的挑戰課題，探索共贏的方向。”李在明在就任5天后與石破茂通話，從中午12點起持續了25分鐘。兩國首腦還強調韓美日三方合作。總統室表示：“兩位首腦評價了韓美日合作的成果，並表示今後也將在韓美日合作的框架內，爲應對多種地緣政治危機而繼續努力。”雖然有人擔心尹錫悅政府時期爲牽制朝鮮和中國而推進的韓美日合作可能會減弱，但李在明在當天的通話中明確表示將繼續韓日、韓美日合作。總統室表示，李在明和石破茂決定，“今後直接會面，就韓日關係發展方向等雙方共同關心的問題進行深入對話”。有分析認爲，在加拿大舉行的七國集團（G7）峯會上，很有可能單獨舉行韓日首腦會晤。總統室表示，韓日首腦還同意，“今年是韓日邦交正常化60週年，將關注兩國國民間的活躍交流趨勢，進一步加強當局間溝通”。李在明在通話結束後在社交媒體上寫道：“石破首相在我就任後親自用韓文表達了祝賀。他堅信兩國應該爲建立真正的信任關係而努力。”李在明強調：“特別是今年是韓日關係正常化60週年、光復80週年，是有意義的一年，因此將打造新時代要求的面向未來的韓日關係。”日本外務省在會談結束後通過其他資料表示，石破茂在電話中表示，“以兩國政府此前打下的基礎爲基礎，進一步推進韓日關係”。據日本外務省透露，石破茂對李在明表示：“在包括（日本人被）綁架問題在內，在對朝鮮的應對問題上，也將緊密合作。”朴勳相記者、東京=黃仁燦記者 tigermask@donga.com、hic@donga.com