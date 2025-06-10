韓國本土原創音樂劇創歷史，《也許美好結局》托尼獎六項折桂

韓國純原創音樂劇《也許美好結局》（Maybe Happy Ending）在美國戲劇界最高權威獎項“托尼獎”上，囊括包括最佳音樂劇獎在內的六個獎項。在本土首演的韓國原創音樂劇斬獲素有“戲劇界奧斯卡獎”之稱的托尼獎尚屬首次。《也許美好結局》於當地時間8日在美國紐約無線電城音樂廳舉行的第78屆托尼獎頒獎典禮上，共入圍10個獎項提名，最終橫掃最佳音樂劇獎、最佳音樂劇導演獎、最佳音樂劇男主角獎、最佳音樂劇劇本獎、最佳原創配樂獎（音樂）和最佳音樂劇場景設計獎六項大獎。該劇還榮膺今年托尼獎獲獎最多的作品。負責劇本和歌詞創作的作家朴天休（42歲）成為首位以韓國國籍獲得托尼獎的獲獎者。該作品以21世紀後期的韓國首爾為背景，通過為幫助人類而制造的機器人之間的愛情與友情，描繪了人文主義情懷。該劇於2016年在大學路小劇場首演，去年11月在紐約百老匯開幕。《華盛頓郵報》評價稱：“這部基於韓式奇思妙想、融匯普世人文關懷的佳作，憑借成功的本土化策略贏得了托尼獎的榮耀。”有評價認為，繼2020年電影《寄生蟲》斬獲奧斯卡獎、2022年電視劇《魷魚遊戲》獲得艾美獎之後，韓國文化內容（K-Content）再次驚艷世界。目前正在百老匯上演的《也許美好結局》已確定將延長演出至明年1月17日。金基潤記者、史誌遠記者 pep@donga.com