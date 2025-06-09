李在明在七國集團會議與特朗普見面……“以國家利益爲中心的實用外交”面臨考驗

李在明總統將出席15日至17日在加拿大舉行的七國集團（G7）峯會。李在明將在就任總統11天后首次登上多邊外交舞臺，這也是韓國重新開啓緊急戒嚴後中斷6個月的首腦外交。李總統可以在會見同盟及友邦國家首腦的同時建立友誼，啓動自己的構想——“以國家利益爲中心的實用外交”。平心而論，李總統很有可能面臨考驗。預計李總統將首次會見美國總統特朗普，屆時兩國首腦之間的對話非常敏感。在距離關稅徵收延期時限（7月9日）還剩不到1個月的時候，雙方將就關稅及投資談判的方向交換意見，也可以就特朗普希望將駐韓美軍的活動範圍擴大到臺灣的構想交換意見。李總統在選舉中強調了以國家利益爲中心的實用外交。其主要內容是，提升韓美同盟，追求堅固的韓日關係，穩定管理韓中關係。從中可以看出，想要改變前任政府以“價值觀外交”名義全身心投入韓美同盟而疏遠的對華外交。但也有人懷疑，在激化的美中矛盾中，能否同時贏得兩國的心。眼下，特朗普政府要求二選一。美國國防部長赫格塞思5月份曾提出“安美經中時代的終結”，就是一個明顯的例子。韓國長期以來在安保上與美國攜手，在經濟上與鄰國中國合作，但美國明確表示不會容忍這種關係。在李在明政府時期，可能會根據美國的意圖，將駐韓美軍的角色從防禦朝鮮擴大至牽制中國，同時還可能接連遭到要求限制韓國尖端產品對華出口等舉措，由此引發中國反彈的情況，種種情況完全可能持續發生。在提升韓美同盟的同時改善與中國關係的“兩手抓”外交構想必然會受到挑戰。作爲首次參加七國集團多邊會議的李總統，將迎來把國家利益放在中心、根據首腦外交現實整理實用性外交構想的機會。最重要的是，加強事關生死利益的韓美同盟是首要標準。這是不能因爲世界秩序劇變期而改變的原則。李總統有責任與特朗普總統進行3年半以上的交流，重新建立雙贏的韓美同盟。在第一次見面時應該積累相互信任，如果存在不必要的誤會，應該把它當作消除的機會。改善與周邊國家的互惠關係，可以以七國集團會議經歷的現實爲基礎，均衡地予以推進。