特朗普與習近平通話90分鐘……稀土與臺灣問題上未能縮小分歧

當地時間5日，美國總統特朗普和中國國家主席習近平自今年2月開始的中美關稅戰爭以來首次通話，但有分析認爲，兩國之間仍然存在分歧。美中兩國在首腦通話後宣佈重啓高級別貿易談判，但沒有達成具體協議。但是隻提到了稀土出口限制和臺灣問題等各自關心的事項。美聯社當天報道說：“此次通話雖然阻止了貿易談判脫軌，但未能就主要爭論焦點找到明確的突破口。”據中國官方媒體新華社等報道，兩位首腦的通話是應美國方面的要求，持續了約1小時30分鐘。習近平在通話中表示，不履行日內瓦協議的不是中國，而是美國。習近平表示：“中國嚴肅認真地執行了協議……美國應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極措施。”他指出了特朗普政府對華人工智能半導體和半導體設計軟件出口管制、取消對中國留學生的簽證等各種措施。習近平還就兩岸問題警告說：“美國應當慎重處理臺灣問題，避免極少數‘臺獨’分裂勢力把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。”分析認爲，這明確了臺灣問題是今後美中協商中不能成爲談判籌碼的“紅線”。特朗普在與習主席通話後，在自己的社交媒體“真實社交”上評價說：“通話非常積極。”此前，特朗普從就任初期開始就多次發出希望與習近平通話的信息，但中國政府對此持消極態度。特朗普就中國限制稀土出口這一爭論焦點表示，“對於稀土的複雜性，不能再提出任何疑問”，暗示要達成協議，但沒有具體說明。在首腦通話之後，中國政府沒有宣佈對稀土出口的控制，特朗普也沒有就臺灣問題表明立場。因此，有分析認爲，在稀土出口限制等核心問題上，美中之間仍然存在分歧。美國《華爾街日報》援引美國康奈爾大學經濟學教授埃斯瓦爾·普拉薩德的話報道說：“北京和華盛頓發表的不對稱性暗示了習主席維持了強硬的立場，特朗普總統沒有取得特別的讓步。”北京=常駐記者金哲中、華盛頓=常駐記者申鎮宇 tnf@donga.com、niceshin@donga.com