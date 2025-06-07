寵物主人對數十隻寵物棄養不管，依然聲稱“是我的物品”……未能查處，虐待蔓延

5月5日至7日3天期間，在首爾市江南區大峙洞、驛三洞一帶，被推測爲同一個家庭飼養的19只小狗被遺棄在路邊、地下停車場等地。各種品種的小狗無人看管，毛纏在一起，眼睛和嘴都看不見。可能是有人一次性領養後無法承受而遺棄。隨着寵物人口的大幅增加，對超過照顧能力的動物置之不理的“動物囤養者”事例也層出不窮。專家指出，動物在民法上被視爲主人的“所有物”，這一現實下難以阻止這種虐待和不管。● 法律上規定爲“物品”……如主人拒絕，將無法進行調查“動物囤養者”是指像堆放物品一樣過度放養動物，卻因無法照顧而放任、虐待動物的人。去年2月，在首爾市東大門區，一名40多歲的男子將21只寵物狗放在家裏搬家，其中三隻被餓死。據悉，該事件的發展，是在動物保護團體的舉報下，被救助的寵物犬被轉移到保護所。該男子因涉嫌違反《動物保護法》接受了調查。但是，這些“動物囤養者”事件大部分即使有明確的虐待證據，如果主人以“是我的財產”爲由拒絕，連調查都難以進行。去年12月，首爾市廣津區曾有一名中年男性對30多隻狗置之不理，但區廳職員們連室內都沒能看上一眼就轉身離開了。“鄰居的狗叫聲太嚴重了。”工作人員在接到居民報警後出動，但房東只是說“回去吧”，雙方爭執了約20分鐘，最後只好撤離。一同前往現場的動物保護團體“卡拉”的教育救護組長金永煥（音）表示：“現實是，即使隔着門聽到快死的動物的聲音，如果主人拒絕，也只能直接回來。”之所以公共權力如此難以介入虐待動物的行爲或採取強制措施，是因爲民法將動物規定爲單純的“物品”，有力地保障了主人的所有權。即使虐待事實好不容易暴露，很多情況下處罰也只是緩期執行。實際上，去年東大門區事件的加害者也被判緩期執行。● 寵物350萬時代，“必須提高法律地位”在這種情況下，虐待動物的事件持續增加。農林畜產食品部5月公佈的《2024年寵物保護、福利實態調查》顯示，登記的龐物犬、寵物貓數量爲349.1607萬隻，創歷史最高紀錄。違反《動物保護法》的案件去年達到1293件，比2023年（1146件）增加12.8%，創歷史最高紀錄。動物團體認爲，“動物囤養者”事件也會隨之增加。首爾市動物保護科相關人士表示：“因緩期執行而被釋放的主人再次領養寵物反覆虐待的事例比比皆是。急需制定對策。”共同民主黨在第22屆議會選舉中提出了修改民法等公約，但相關法案在國會已經1年沒有進行討論。在第21屆國會上，相關法案最終也因任期結束而被廢棄。專家們強調，應該將動物的法律地位提升爲“有生命的存在”，削弱所有權的盾牌，並修改法律，讓公共權力積極介入。韓國聖經大學社會福利學教授金成浩（音）表示：“隨意對待動物的態度最終會演變成對社會弱者的態度，‘動物囤養者’事件也會損害周邊居民的健康和衛生。應該強化寵物登記制度，改善制度，使地方自治團體能夠迅速掌握‘動物囤養者’並進行制裁。”林在赫記者、李秀蓮記者 heok@donga.com、lotus@donga.com