新總統儘快訪美並非唯一正確答案



新總統就任後什麼時候訪問美國將成爲關注焦點。多短時間內訪問美國舉行韓美首腦會談，還被看作體現新政府外交力量的指標。文在寅總統在就任51天后訪美，會見了特朗普總統。當時青瓦臺強調，這是歷屆政府上臺後最快舉行的韓美首腦會談。這一紀錄在2022年尹錫悅總統以美國總統拜登訪韓、在上任11天后舉行會談被打破。



在6月3日總統選舉中上臺的李在明政府面前，韓美同盟問題的分量比任何時候都重。通過韓美首腦會談恢復首腦外交，降低經濟安保不確定性，是最重要的課題之一。但從最近美國的情況來看，“新總統訪美越早越好”的原有外交語法是否仍然有效令人懷疑。



首先，特朗普的外交方式與過去不同。特朗普外交的特點是不可預測性。他打破了以往的外交慣例，露骨地指責對方，展現了作爲“硬漢”的面貌。反過來，可以刺激特朗普特有的炫耀慾望，獲得實際利益，而不是取得看得見的成果。這就是特朗普第一個任期時，很多海外首腦爭先恐後地拍馬屁，爭着顯示與特朗普有多親近的原因。



但是，進入特朗普第二期後，這種“特朗普解決方案”並沒有以前那麼有效。隨着全面推行更加強硬的“美國優先主義”，要求條件也隨之提高。日本首相石破茂在特朗普就任總統18天后舉行了首腦會談。雖然拿出了1萬億美元投資承諾等大禮包，但未能獲得“特朗普關稅”的讓步。外媒評價稱，典型的例子是，日本前首相安倍晉三曾以“奉承黃金高爾夫球杆”的“拍馬屁藝術”與特朗普建立“兄弟情”關係，但這一解決方案在特朗普第二期已經行不通。



相反，特朗普特有的彈性變弱了。上個月訪問美國的南非總統拉馬福薩提出了稀土合作等提議，但在特朗普提出“南非白人農場主集體屠殺”疑惑的攻勢下，會談以慘劇告終。他甚至犧牲瞭解決在美中關稅戰爭中被認爲是美國最大弱點的稀土問題的機會，提出了“讓美國再次偉大”陣營提出的陰謀論。問題是，特朗普第二期在人事和外交上具有巨大影響力的強大“讓美國再次偉大”團隊和陰謀論者最近把韓國當作了目標。他們就前總統克林頓上月訪韓一事主張“這是因爲中國關係到韓國總統選舉結果的利害關係”等，正在擴散有關韓中關係的陰謀論。



特朗普的關稅緩期期限到7月8日只剩下一個月。有人擔心，在要求擴大駐韓美軍戰略靈活性成爲既定事實的情況下，美國國防部8月發表《國防戰略方針》前後，裁減駐韓美軍和增加防衛費分攤額的要求將成爲現實。



這些都是韓國新政府需要迅速尋找解決方法的課題。但快速訪美並不一定是正確答案。恰巧，15日將舉行七國集團首腦會議，24日將舉行北約首腦會議。特朗普都計劃出席。這是減少危險負擔、再次確認與美國的信任、恢復韓美首腦外交的機會。如果急於消除對韓美同盟的擔憂而訪美失敗，其結果將難以挽回。

